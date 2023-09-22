У 2024 році Росія майже вдвічі збільшить військові видатки

У 2024 році видатки на армію вперше в історії Росії перевищать видатки за статтею "Соціальна політика", до якої входять пенсії, допомога та інші соціальні виплати.

Влада Росії має намір у 2024 році збільшити видатки на оборону з нинішніх 3,9 відсотка до шести відсотків ВВП, повідомило у п'ятницю, 22 вересня, агентство Bloomberg з посиланням на копії проєктів бюджетних планів. Видатки на оборону збільшаться з 6,4 трильйона до 10,8 трильйона рублів. Агентство нагадує, що в у 2021 році, тобто перед початком повномасштабного вторгнення в Україну, видатки Кремля на оборону становили 3,6 трильйона рублів.

На соціальну політику у 2024 році планується витратити 7,5 трильйона рублів (в 2023 році - 6,5 трильйона). Таким чином, як зазначається в Telegram-каналі Faridaily, у 2024 році видатки на армію вперше в історії Росії перевищать видатки за статтею "Соціальна політика", до якої входять пенсії, допомога та інші соціальні виплати.

Видатки за засекреченими статтями бюджету, значна частина яких, ймовірно, пов'язана з війною, зростуть, за даними Bloomberg, з 6,5 трильйона до 11,1 трильйона рублів і становитимуть третину всіх бюджетних витрат.

Крім цього, влада РФ планує трохи збільшити видатки на нацбезпеку, а видатки на освіту та охорону здоров'я зберегти на попередньому рівні - 1,5 і 1,6 трильйона рублів відповідно.

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Зростання доходів незважаючи на санкції

У проєкті бюджету загальні видатки у 2024 році прогнозуються на рівні 36,6 трильйона рублів - на 15 відсотків більше, ніж у 2023. Водночас, пише Bloomberg, незважаючи на різке збільшення військових видатків та санкції, уряд РФ очікує, що доходи бюджету становитимуть понад 35 трильйонів рублів - на 22 відсотка більше, ніж у 2023 році. Дефіцит бюджету у 2024, згідно з документом, становитиме 0,9 відсотка ВВП.

У серпні агентство Reuters писало, що за перші шість місяців 2023 року Росія виділила на військові потреби 5,59 трильйона рублів. Водночас на оборону в бюджеті були передбачені лише 4,98 трильйона рублів. У зв'язку з цим російська влада вирішила подвоїти цільові видатки за статтею "Оборона" до 9,7 трильйона рублів, писало тоді агентство.

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У травні видання The Bell на основі даних федерального порталу "Електронний бюджет" підрахувало, що секретні видатки бюджету перевищили три трильйони рублів і посіли перше місце у структурі витрат. Незабаром після цього з порталу зникли дані про оперативні видатки мінфіну.