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КонфліктиРосійська Федерація

Третина російського бюджету витрачається на війну - Reuters

Дмитро Вачедін
1 год. тому

Росія витрачає на війну набагато більше, ніж збиралася - третину державного бюджету, стверджує Reuters, посилаючись на урядовий документ.

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Російські призовники у Волгоградській області РФ
Російські призовники у Волгоградській області РФФото: dpa/AP/picture alliance

За перші шість місяців 2023 року Росія витратила на військові потреби 5,59 трильйона рублів, що становить понад 37 відсотків від усіх витрат держави. Про це в п'ятницю, 4 серпня, пише міжнародне агентство Reuters, посилаючись на неназваний документ російського уряду. 

Спочатку в державний бюджет РФ на оборону закладали 4,98 трильйона рублів. Таким чином за перші пів року 2023-го Росія вже витратила на війну на 600 мільярдів більше, ніж планувала спершу або близько 20 відсотків від усіх запланованих витрат на рік. Загальні витрати РФ за цей період становили 14,97 трильйона рублів.

Згідно з новими розрахунками, представленими в документі, Росія збирається витратити на війну 9,7 трильйона рублів цього року, що становить приблизно третину від загальної запланованої суми річних витрат у 29,05 трильйона рублів.

У Москві цю інформацію поки ніяк не коментували.

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