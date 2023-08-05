"Внесок на війну": В РФ запровадили податок на надприбутки

Володимир Путін підписав закон про податок на надприбутки компаній, щоб компенсувати дефіцит бюджету, викликаний санкціями та війною РФ проти України.

Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю, 4 серпня, підписав закон, який встановлює разовий податок на надприбутки компаній, що заробили за 2021-2022 роки понад один мільярд рублів. За допомогою цього внеску влада РФ розраховує частково компенсувати дефіцит державного бюджету, третина якого, за оцінками ЗМІ, витрачається на війну проти України.

Надприбуток вираховуватимуть як різницю між середнім прибутком за 2021-2022 роки та прибутком за 2018-2019 роки. Фірми будуть зобов'язані заплатити 10 відсотків цієї суми. Усього податок торкнеться близько 2500 російських та іноземних компаній, що працюють у Росії. Від його сплати буде звільнено підприємства нафтогазового сектора, вугільної промисловості, а також представників малого бізнесу.

За оцінками влади РФ, такий внесок дозволить поповнити скарбницю на 300 мільярдів рублів. Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що, принаймні, частину цієї суми Москва планує направити на фінансування війни проти України. В уряді РФ заявили, що гроші від одноразового внеску спрямувати на адресну підтримку сімей із дітьми.

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Дефіцитний бюджет та фінансування війни

Через проблеми з наповненням бюджету у зв'язку із західними санкціями і війною проти України, що затягнулася, влада РФ спочатку запропонувала великому бізнесу внести так званий "добровільний" внесок до бюджету. Коли ця ініціатива не мала успіху, було вирішено запровадити разовий податок на надприбутки.

В інтерв'ю DW російський економіст Ігор Ліпсіц коментував це так: "Ніхто не хотів платити ці гроші від самого початку. Бо якщо ти добровільно вносиш гроші до скарбниці, то ти стаєш спонсором військової операції, яку проводить Росія. Тоді ти автоматично опиняєшся під санкціями. Через це добровільний подарунок президенту зірвався. Довелося вигадувати додатковий податок, щоб залатати дірку у бюджеті".

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