Із Росії в 2022 році виїхали 1,3 мільйона людей - розвідка

Серед 1,3 мільйона людей, які покинули РФ у 2022 році, багато молодих і освічених спеціалістів, стверджують у Лондоні. Через це країна стикається з найбільшим дефіцитом робочої сили за останні десятиліття.

Росія "майже напевно" зіткнулася з найбільшим дефіцитом робочої сили за останні десятиліття через скорочення кількості населення і масовий виїзд кваліфікованих кадрів за кордон в 2022 році, повідомила у неділю, 7 травня, військова розвідка Великобританії.

"За останні три роки через вплив COVID-19 і війну в Україні населення Росії скоротилося на два мільйони більше, ніж очікувалося. У 2022 році з Росії виїхало до 1,3 мільйона людей, у тому числі багато молодих і добре освічених людей з галузей з високою доданою вартістю", - йдеться у зведенні, оприлюдненому у Twitter британського міністерства оборони.

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Розвідники посилаються на опитування, яке Центральний банк Росії провів серед 14 тисяч роботодавців "і виявив, що кількість вільних працівників знаходиться на найнижчому рівні з 1998 року".

Також відомство наводить дані міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ, згідно з якими в 2022 році країну покинули і не повернулися близько 10 відсотків ІТ-працівників (100 тисяч людей).

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"Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, швидше за все, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію", - резюмують у розвідці.

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