1,3 мільйона людей виїхали з Росії в 2022 роціФото: AP/picture alliance
СуспільствоРосійська Федерація
Із Росії в 2022 році виїхали 1,3 мільйона людей - розвідка
Степан Смишляєв
1 год. тому
Серед 1,3 мільйона людей, які покинули РФ у 2022 році, багато молодих і освічених спеціалістів, стверджують у Лондоні. Через це країна стикається з найбільшим дефіцитом робочої сили за останні десятиліття.
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Росія "майже напевно" зіткнулася з найбільшим дефіцитом робочої сили за останні десятиліття через скорочення кількості населення і масовий виїзд кваліфікованих кадрів за кордон в 2022 році, повідомила у неділю, 7 травня, військова розвідка Великобританії.
"За останні три роки через вплив COVID-19 і війну в Україні населення Росії скоротилося на два мільйони більше, ніж очікувалося. У 2022 році з Росії виїхало до 1,3 мільйона людей, у тому числі багато молодих і добре освічених людей з галузей з високою доданою вартістю", - йдеться у зведенні, оприлюдненому у Twitter британського міністерства оборони.
Розвідники посилаються на опитування, яке Центральний банк Росії провів серед 14 тисяч роботодавців "і виявив, що кількість вільних працівників знаходиться на найнижчому рівні з 1998 року".
Також відомство наводить дані міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ, згідно з якими в 2022 році країну покинули і не повернулися близько 10 відсотків ІТ-працівників (100 тисяч людей).
"Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, швидше за все, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію", - резюмують у розвідці.