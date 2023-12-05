США запровадили санкції щодо глави Червоного Хреста Білорусі

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США у вівторок, 5 грудня, запровадило санкції щодо голови Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитра Шевцова за його співучасть у незаконній депортації українських дітей до Росії.

У повідомленні , оприлюдненому міністерством фінансів США, зазначається, що Шевцов сприяв зусиллям російського уряду на під керівництвом уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яку підозрюють у незаконній депортації українських дітей.

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З 1 грудня членство Білоруського товариства Червоного Хреста в Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХ) призупинене, наголошується у повідомленні мінфіну США. Цей крок є наслідоком невиконання вимоги щодо звільнення генсекретаря білоруського Червоного Хреста Шевцова, стосовно якого проводили розслідування його заяв, зокрема про ядерну зброю та про вивезення українських дітей до Білорусі, а також щодо його візиту до окупованих Луганська та Донецька.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України у лютому 2022 року Київ ідентифікував понад 19 тисяч дітей, які були вивезені до Росії або на окуповані нею території України. За даними влади України, додому повернулися менше 400. У цьому зв'язку у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та його уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у скоєнні воєнних злочинів. Росія ці звинувачення категорично відкидає і заявляє, що переміщення тисяч українських дітей здійснено для їхнього захисту.

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США посилюють тиск на режим Лукашенка

У санкційному списку США від 5 грудня Шевцов фігурує серед 11 юридичних і восьми фізичних осіб з Білорусі. Санкції запроваджені, зокрема, стосовно підприємців Олександра Шакутіна, Павла Топузідіса і Віктора Петровича, які наближені до правителя Білорусі Олександра Лукашенка. Обмеження запроваджені щодо низки підприємств, зокрема і тих, що працюють в оборонному секторі Білорусі.

Як зазначається у повідомленні мінфіну США, обмеження запроваджені "з метою посилення тиску на авторитарний режим Олександра Лукашенка за жорстоке придушення демократичного громадянського суспільства Білорусі, корупційне фінансове збагачення сім'ї Лукашенка і співучасть у невиправданій війні Росії проти України".

Мінфін США пояснив, що запроваджені санкції є зусиллями щодо притягнення Лукашенка, його сім'ї і його режиму до відповідальності за їхні антидемократичні дії та порушення прав людини як у Білорусі, так і в усьому світі. "Ми продовжуватимемо переслідувати джерела доходів режиму Лукашенка, його так звані особисті "гаманці" і суб'єктів, які сприяють агресивній війні Росії в Україні, координують переміщення дітей з України до Білорусі та підтримують авторитарний режим Лукашенка", - заявив заступник міністра фінансів із питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Браян Нельсон.