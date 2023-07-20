У Червоному Хресті розслідують дії представництва у Білорусі

У Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) заявили, що про візит генсека білоруського представництва організації до тимчасово окупованого Донбасу дізналися з повідомлень ЗМІ.

"Ми не були попереджені про візит і не брали участі в жодних заходах, зокрема з дітьми, - йдеться у заяві, оприлюдненій у середу, 19 липня. - Візит і пов'язані з ним заходи не були узгоджені з іншими компонентами Руху, як того вимагають наші внутрішні правила і положення".

Розслідування дій генсека білоруського Червоного Хреста

У організації наголосили, що передали цю справу на розгляд Комітету з питань дотримання норм і посередництва, який розслідує і вирішує питання, пов'язані з ймовірними порушеннями доброчесності.

"Ми зв'язалися з білоруським Червоним Хрестом, щоб висловити нашу серйозну стурбованість і закликати припинити будь-яку подібну діяльність у майбутньому. Важливо зазначити, що генеральний секретар білоруського Червоного Хреста не виступає від імені МФЧХ або будь-якого іншого компонента Руху, і його заяви не відображають нашу точку зору", - йдеться у заяві.

Український Червоний Хрест закликає виключити білоруських колег

В українському Червоному Хресті також засудили дії білоруських колег, зазначивши, що їхні дії свідчать "не лише про умисне ігнорування організацією своїх статутних зобов'язань в рамках Міжнародного руху, а й про вчинення нею серйозних порушень міжнародного гуманітарного права".

"Ми закликаємо Міжнародну федерацію товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Міжнародний комітет Червоного Хреста та усі національні товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця засудити участь білоруського Червоного Хреста в депортації українських дітей та їхніх дій в межах міжнародно визнаних державних кордонів України і розглянути питання щодо виключення білоруського Червоного Хреста із Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця", - йдеться в заяві українського офісу у Facebook.

Сюжет про генсека білоруського Червоного Хреста

Напередодні на телеканалі Білорусь 1" з’явився сюжет "ДІТИ ВІЙНИ" про поїздку генерального секретаря білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова на тимчасово окуповані території України, а саме в Маріуполь, Сєверодонецьк і Лисичанськ. У коментарі, зокрема, він визнав, що "брав, бере і братиме активну участь" у вивезенні "на оздоровлення" українських дітей з окупованих територій. Шевцов заявив, що приїхав на окуповані території тому, що "дуже хотів побачити дітей, які відпочивали у Білорусі, подарувати їм подарунки та сказати добрі слова".

Раніше білоруське опозиційне видання "Еврорадио" опублікувало фото Шевцова під час поїздки на окуповану частину Донеччини з літерою Z на руці - символом російської війни проти України.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт голови Шевцова.

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