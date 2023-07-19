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Київ вимагає ордер на арешт глави Червоного Хреста Білорусі

Олександр Куницький
21 хв. тому

Напередодні глава білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов заявив, що його організація причетна до "оздоровлення" дітей із окупованих територій України.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/picture alliance

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу, 19 липня, закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт голови білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова.

"Я закликаю Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Дмитра Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з окупованих територій України. Усі винні у викраденні українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності", - написав він у Twitter.

"Оздоровлення" українських дітей в Білорусі

Напередодні білоруський державний телеканал "Беларусь 1" опублікував репортаж про поїздку на окуповані території України генерального секретаря білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова. Зокрема, він визнав, що "брав, бере і братиме активну участь" у вивезенні "на оздоровлення" українських дітей з окупованих територій. Шевцов заявив, що приїхав на окуповані території тому, що "дуже хотів побачити дітей, які відпочивали у Білорусі, подарувати їм подарунки та сказати добрі слова".

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Раніше білоруське опозиційне видання "Еврорадио" опублікувало фото Шевцова під час поїздки на окуповану частину Донеччини з літерою Z на руці - символом російської війни проти України.

Нагадаємо, в Україні розслідують ймовірну роль Білорусі у примусовому переміщенні дітей з окупованих Росією територій.  Офіс генерального прокурора у травні відкрив кримінальне провадження за фактом "примусового перевезення/депортації понад 19 тисяч дітей" з окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей. 

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