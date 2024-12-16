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КонфліктиАзія

США запровадили нові санкції проти Росії та Північної Кореї

Валерій Сааков | Олексій Волошинов
16 грудня 2024 р.

Під американські санкції потрапили північнокорейські банки, генерали й чиновники, а ще російські компанії, що займаються перевезенням нафтопродуктів, повідомили в мінфіні США.

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Путін і Кім Чен Ин під час телетрансляції в Сеулі
Путін і Кім Чен ИнФото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

Сполучені Штати запровадили санкції проти російських і північнокорейських компаній і фізосіб. Про це в понеділок, 16 вересня, повідомив мінфін США. Під нові обмеження потрапили, зокрема, банки, генерали та інші офіційні особи з КНДР, а також російські компанії, які займаються перевезенням нафти. Головна мета санкцій - припинити підтримку Пхеньяном війни Росії проти України й зашкодити фінансовій діяльності Північної Кореї, йдеться в повідомленні.

Десять держав і Євросоюз засудили участь Північної Кореї у війні в Україні

Десять країн і Євросоюз у спільній заяві, опублікованій 16 грудня на сайті Держдепартаменту США, засудили "дедалі більшу військову взаємодію між КНДР і Росією, включно з відправкою північнокорейських військових до Росії для застосування на полі бою проти України". На думку підписантів, залучення Пхеньяну у війну в Україні означає "небезпечне розширення конфлікту" з "серйозними наслідками для європейської та Індо-тихоокеанської безпеки".

Документ підписали міністри закордонних справ Німеччини, Австралії, Канади, Франції, Італії, Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Великобританії, США та представник ЄС. Вони також висловили "глибоку стурбованість будь-якою політичною, військовою або економічною підтримкою, яку Росія може надавати незаконним програмам КНДР зі створення зброї, включаючи зброю масового знищення".

Зеленський повідомив про присутність солдатів з Північної Кореї на полі бою під Курськом

14 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія почала залучати "помітну кількість" солдатів з Північної Кореї до операцій в Курській області. Тоді ж він згадав істотні втрати серед північнокорейських військових у боях проти Сил оборони України.

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