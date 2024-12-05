Росія б'є по Україні двома видами ракет з КНДР - експерти

Після отримання цілісних фрагментів ракет, експерти КНДІСЕ встановили, що РФ застосовує проти України два типи північнокорейських балістичних ракет - KN-23 та KN-24, повідомляють ЗМІ.

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) встановили, що Росія застосовує у війні проти України два типи північнокорейських ракет - KN-23 та KN-24. Про це розповіли фахівці лабораторії військових досліджень КНДІСЕ в коментарі онлайн-виданню УНН .

"Щодо ракет північнокорейського виробництва типу KN-23 та KN-24 експертна робота ускладнювалася через значну фрагментарність об'єктів дослідження. Вага вибухової речовини бойової частини цих засобів ураження складає близько 500 кілограмів, тому частини та уламки ракет практично повністю знищуються або значно деформуються", - розповіли фахівці КНДІСЕ.

Хоч Росія почала застосовувати балістику з КНДР ще раніше, і ті ракети мали характерні відмінності від російських аналогів, проте збережених уламків було недостатньо для точного визначення типів KN-23 та KN-24 та відмінностей між ними. Однак наразі експерти отримали більш цілісні фрагменти, що дозволило ідентифікувати та порівняти KN-23 та KN-24.

"Процес дослідження та аналізу залишається складним: експерти працюють лише з наявними об’єктами та використовують дані з відкритих джерел, адже технічна документація на ці ракети недоступна. Нещодавні об’єкти мали специфічні ознаки між типами зброї, що полегшило їхню ідентифікацію", - пояснили в лабораторії військових досліджень КНДІСЕ.

Нині триває деталізація зібраної інформації, експерти поглиблюють дослідження та формують доказову базу, що має застосовуватися міжнародним правосуддям у контексті розслідування злочинів Росії проти України та участь у цьому КНДР.

У чому відмінність KN-23 та KN-24

За даними спеціалізованого проєкту Missile threat американського аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), ракети KN-23 і KN-24, хоч і належать до однієї родини, проте мають і певні відмінності - KN-24 мають меншу дальність.

Крім того, в обох систем відрізняються й пускові. А в дослідженні Консорціуму ЄС з питань нерозповсюдження та роззброєння надавалися оцінки, згідно з якими ракети KN-24 мають менший діаметр і довжину, ніж KN-23.

Власне позначення KN-23 і KN-24 - західна класифікація цих ракет. У КНДР обидві ракети належать до родини ракет "Хвасон-11" ("Марс-11" - Ред.)

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