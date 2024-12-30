США виділили Україні ще майже $2,5 млрд безпекової допомоги

До ЗСУ вже прямують тисячі ракет, сотні тисяч артилерійських боєприпасів і сотні одиниць бронетехніки, повідомив Джо Байден.

Президент США Джо Байден оголосив у понеділок, 30 грудня, що Україні виділяють нову партію військової допомоги вартістю 2,5 мільярда доларів.

"Сьогодні я з гордістю оголошую виділення Україні майже 2,5 мільярда доларів безпекової допомоги, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії. Відколи Росія розпочала свій подальший наступ на Україну в лютому 2022 року, Сполучені Штати згуртували світ, щоб підтримати український народ, і моїм головним пріоритетом є надання Україні підтримки, необхідної для перемоги", - наводять слова Байдена у Білому домі.

Анонсована допомога Збройним силам України (ЗСУ) поділена на дві частини. Близько 1,25 мільярда доларів виділяється з наявних запасів міністерства оборони США. "Пентагон знаходиться у процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень броньованих машин, які посилять Україну в умовах зими. За моєю вказівкою США продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України у цій війні до кінця мого перебування на посаді", - наголосив Байден, якого 20 січня змінить у Білому домі Дональд Трамп.

Ще 1,22 мільярда доларів виділяються у вигляді довгострокового фінансування для оплати контрактів на постачання зброї, яка буде доставлена ​​не раніше ніж через рік або навіть більше. У рамках цього механізму Україні планується передати засоби "протиповітряної оборони, артилерії та інших критично важливих систем озброєння".

США дадуть Україні $15 млрд із доходів від заморожених активів РФ

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що США нададуть Україні 15 мільярдів доларів, забезпечених майбутніми доходами від заморожених російських активів. Відповідну угоду підписали міністерство фінансів України та Світовий банк.

"Це будуть кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 мільярдів доларів за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки. Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує Росію платити за агресію проти України", - написав Шмигаль у Telegram.

Загалом Україна отримає близько 50 мільярдів доларів кредиту від країн Групи семи (G7) і Європейського Союзу з погашенням за рахунок доходів від заморожених на Заході російських активів.