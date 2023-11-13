США та Південна Корея переглядають угоду щодо КНДР

З огляду на зростання загроз з боку Північної Кореї, США та Південна Корея переглядають угоду про безпеку щодо КНДР.

Сполучені Штати та Південна Корея переглянули свою двосторонню угоду щодо безпеки, спрямовану на стримування ядерних і ракетних загроз з боку Північної Кореї. Оновлену версію угоди підписали міністри оборони Південної Кореї Сін Вон Сік та США Ллойд Остін після зустрічі у Сеулі, повідомляє південнокорейське оборонне відомство у понеділок, 13 листопада.

Дотеперішня стратегія безпеки між США та Південною Кореєю не виправдовувала себе з огляду на останні тенденції розвитку ракетної і ядерної загрози з боку Північної Кореї. Деталі нової угоди не розголошуються.

Угода між двома країнами була підписана 10 років тому, нагадує агенція Reuters. Згідно з нею, США зобов'язані використовувати стратегічні військові засоби, включаючи ядерні сили, для захисту своїх союзників.

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США та Південна Корея посилять спільні навчання

Також під час зустрічі Остін та Сін Вон Сік погодилися посилити спільні навчання та співпрацю з Японією, щоб стримувати потенційний напад Північної Кореї та краще підготуватися до нього.

За словами Остіна, нещодавне прибуття до Південної Кореї американського підводного човна з балістичними ракетами та стратегічного бомбардувальника B-52 були "віхою" зусиль зі стримування. "Ми продовжуватимемо робити те, що ми обіцяли робити", - наголосив Остін та додав, що американські військові розгорнули більше сил в Індо-Тихоокеанському регіоні за останній рік, ніж у попередньому.

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Напередодні у Сеулі відбулась зустріч Остіна з Вон Сіком і міністром оборони Японії Мінору Кіхарою. Вони домовились найближчим часом почати обмінюватися даними в режимі реального часу про північнокорейські ракетні запуски.

