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ПолітикаПівдення Корея

Перед зустріччю Кіма і Путіна КНДР запустила дві ракети

Степан Смишляєв
13 вересня 2023 р.

КНДР вперше запустила балістичні ракети у той час, коли Кім перебуває поза межами країни, кажуть в Сеулі. Там нові пуски пов'язують із зустріччю лідера КНДР і президента РФ.

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Запуск ракет КНДР показують на південнокорейському ТБ
Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності з району Пхеньяна у бік Японського моряФото: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

Північна Корея зранку у середу, 13 вересня, випустила дві балістичні ракети малої дальності з району Пхеньяна у бік Японського моря, повідомляє південнокорейська агенція Yonhap.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS), ракети пролетіли близько 650 кілометрів кожна, перш ніж впасти у воду. JCS засудила ці пуски як "суттєві акти провокації".

"Готуючись до додаткових провокацій з боку Північної Кореї, наші військові уважно стежать за діями та сигналами з країни в тісній координації зі Сполученими Штатами", - зазначили в комітеті.

Пуски до зустрічі Путіна і Кіма

Південнокорейські медіа звертають увагу, що пуски відбулися незадовго до зустрічі лідера Північної Кореї Кім Чен Ина з президентом Росії Володимиром Путіним на космодромі "Восточный". На їхнє переконання - це "бряцання зброєю" і намаганням продемонструвати свою силу.

За інформацією Сеула, це також перший випадок запусків балістичних ракет КНДР у той час, коли Кім Чен Ин перебуває за межами країни.

Востаннє Північна Корея запускала балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря 30 серпня. Тоді запуски імітували ядерні удари по Південній Кореї. Вона також випустила кілька крилатих ракет біля свого західного узбережжя 2 вересня.

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