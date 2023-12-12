США розробляють новий військовий план для Києва - NYT

Після невдалого контрнаступу української армії цього літа США готують новий військовий план для України, повідомило джерело газети The New York Times у понеділок, 11 грудня. За його даними, з цією метою в Україну вирушає американський генерал, який проведе там "значний час". З посиланням на американських та українських військових видання також повідомляє, що протягом місяця будуть розроблені деталі нової стратегії в серії військових ігор, які планується провести в німецькому Вісбадені.

NYT: У Києві не усвідомлюють, наскільки нестабільне фінансування війни

У Вашингтоні побоюються, що Київ може програти війну без нової стратегії та додаткового фінансування. За словами американських чиновників, у ЗСУ та керівництві України багато хто виходить з нереалістичних очікувань про військові постачання США, просячи "мільйони снарядів із західних запасів, яких не існує", і не усвідомлюють, наскільки "нестабільне подальше фінансування війни з боку США".

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За даними газети, американські офіційні особи вважають, що Україні доведеться воювати з більш обмеженим бюджетом. Вони також побоюються, що без зміни стратегії 2024 рік може бути схожим на 1916 рік - найбільш смертоносний рік Першої світової війни, коли тисячі людей загинули, а лінія фронту майже не змінилася.

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Україна має утримувати території та накопичувати сили

Як стверджує газета, американці дотримуються консервативної стратегії, в рамках якої Україна має утримувати території та протягом 2024 року нарощувати сили та запаси озброєнь за рахунок розвитку власного виробництва.

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Частина американських військових вважають, що ця стратегія покращить самодостатність України, забезпечить їй безпеку та дасть можливість відбити будь-який новий російський наступ. "Мета - створити досить реальну загрозу, щоб Росія могла розглянути можливість участі у змістовних переговорах наприкінці наступного року або у 2025 році", - підсумовує слова джерел NYT.

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У той же час українці вивчають стратегію, засновану на завданні ударів у російському тилу, пише видання, наводячи як приклад осінні атаки об'єктів у Криму. Українська сторона шукає креативні способи вивести Росію з рівноваги за допомогою ударів по збройових заводах, складах зброї та поїздах із боєприпасами, розповіли співрозмовники NYT.