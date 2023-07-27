США передадуть МКС докази воєнних злочинів РФ - ЗМІ

Спецслужби США передадуть Міжнародному кримінальному суду в Гаазі докази воєнних злочинів Росії в Україні. Цьому рішенню опирався Пентагон через імовірність судового переслідування американських військових.

Президент США Джо Байден наказав своїй адміністрації розпочати передавати Міжнародному кримінальному суду (МКС) у Гаазі докази воєнних злочинів Росії в Україні. Про це з посиланням на анонімних американських чиновників повідомили в середу, 26 липня, міжнародне агентство Reuters та американське видання The New York Times (NYT).

Зазначається, що американські спецслужби зібрали інформацію про воєнні злочини РФ, зокрема про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованих територій. Вони поділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але утрималися від їхньої передачі до МКС. Також США направили групи слідчих і прокурорів для допомоги Офісу генерального прокурора України в підготовці справ про воєнні злочини.

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Опір Пентагону

Рішенню Байдена багато місяців чинило опір міністерство оборони США (Пентагон), стверджуючи, що будь-яка співпраця з МКС може відкрити шлях для політизованого судового переслідування американських військ, дислокованих за кордоном.

Зокрема, в Пентагоні стверджували, що обмін доказами створить прецедент, після якого США не зможуть заперечити підслідність суду щодо американців. Білий дім відмовився офіційно обговорювати питання співпраці з МКС.

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Тиск на Байдена

Через блокування передачі інформації військової розвідки США до МКС законодавці від Республіканської та Демократичної партії звинувачували Пентагон у фактичному підриві кримінального переслідування Росії за воєнні злочини. Минулого тижня комітет Сенату США схвалив законопроєкт про державне фінансування, який містив положення про те, що президент "повинен надавати інформацію" суду для допомоги в розслідуванні воєнних злочинів в Україні.

Нагадаємо, у березні МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, звинувативши його у воєнному злочині - незаконній депортації дітей з України. Втім, Росія відкидає юрисдикцію суду, оскільки не є членом МКС. Також США не є членом МКС.

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