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Костін: Більше 50 росіян визнані винними у воєнних злочинах

Дар'я Нинько
2 год. тому

Больше 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні. Ще щодо понад 200 докази зібрані, а матеріали передані в суд, повідомив генпрокурор України Андрій Костін.

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Після деокупації Бучі на Київщині
Українські суди визнали винними у скоєнні воєнних злочинів більше 50 росіян. На фото - ситуація у деокупованій Бучі, весна 2022 рокуФото: Carol Guzy/Zuma Press/dpa/picture alliance

Більше 50 росіян визнані винними українськими судами у скоєнні воєнних злочинів, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін під час інтерв'ю в ефірі національного телемарафону у суботу, 15 липня.

Окрім того, більше 300 людей – це встановлені підозрювані, яких не лише ідентифікували, а й зібрали докази того, що саме вони скоїли ті чи інші злочини, повідомив Костін.

За його словами, щодо більш ніж 200 підозрюваних слідство завершено, а матеріали передані до суду: "Більше 200 - їм пред'явлені звинувачення. Тобто ми завершили повністю слідство, зібрали достатньо доказів і передали ці матеріали до суду", - повідомив він.

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Прокуратура також працює над розслідуванням, збором доказової бази щодо злочинів агресії та геноциду у зв'язку з розв'язаною Росією війною проти України, нагадав Костін.

Нагадаємо, на початку липня 20 прокурорів із різних країн на базі Євроюсту в Гаазі розпочали аналіз доказів злочину агресії проти України з 2014 року. Це безпрецедентний випадок у юристичній практиці та перший крок до трибуналу для лідерів РФ.

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