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У ПАР врешті погодилися арештувати Путіна, якщо він приїде

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Департамент юстиції ПАР направив запит на видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна прокуратурі країни. Це означає, що якщо він приїде в країну, його повинні будуть зарештувати.

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Володимир Путін
Володимир ПутінФото: Russian President Press Office/dpa/picture alliance

Уряд Південно-Африканської Республіки (ПАР) має заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він в'їде до країни. Департамент юстиції країни направив запит на видачу ордера на арешт Путіна національному директору державного обвинувачення ПАР Шамілі Батохі, повідомили у опозиційному Демократичному альянсі.

 "Це означає, що завдяки постійному політичному та правовому тиску з боку прокуратури щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань нашої країни уряд 17 липня 2023 року офіційно розпочав процес арешту Володимира Путіна, якщо він ступить на нашу землю", - йдеться у заяві Демократичного альянсу, оприлюдненій у п'ятницю, 21 липня.

Шенілла Мохамед, виконавча директорка Amnesty International в Південній Африці, яка приєдналася до справи про видачу ордера, назвала цю заяву "перемогою верховенства права і міжнародного правосуддя, але найголовніше - жертв в Україні", пише dpa.

Днями, після місяців невизначеності щодо цього питання, в Офісі президента ПАР оголосили, що Путін не приїде в ПАР на саміт БРІКС у серпні, натомість нього Росію представить глава міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров.

У березні цього року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової, підозрюючи їх у воєнному злочині - насильницькій депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії. Оскільки суд у Гаазі не проводить заочних процесів, Путіна має бути або видано Москвою, або заарештовано за межами РФ. У разі прибуття Путіна у ПАР, яка є підписантом Римського статуту, влада країни мала б заарештувати російського президента.

Втім президент ПАР Сиріл Рамафоса заявляв, що арешт Путіна в ПАР був би рівнозначний оголошенню війни Росії. Арешт також підірве очолювану Південною Африкою місію з припинення війни в Україні і "унеможливить будь-яке мирне рішення", переконаний Рамафоса. Тож, ПАР просила зробити виняток відповідно до правил МКС, посилаючись на те, що арешт може загрожувати "безпеці, миру і порядку в державі".

Ордер на арешт Путіна: хто може заарештувати президента РФ?

 

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