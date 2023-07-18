ПАР: Арешт Путіна був би рівнозначний війні з Росією

Арешт президента РФ Володимира Путіна був би рівнозначний оголошенню війни Росії, заявив президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса в судових документах, оприлюднених у вівторок, 18 липня.

Провідна опозиційна партія країни, Демократичний альянс (DA), намагається в судовому порядку змусити уряд забезпечити затримання і передачу глави Кремля до Міжнародного кримінального суду (МКС), якщо він ступить на територію країни. Але у своїй заяві у відповідь Рамафоса назвав заяву DA "безвідповідальною" і заявив, що на кону стоїть національна безпека, цитує AP.

Читайте також: Прокурор МКС: ПАР вчинить правильно щодо Путіна

"Росія чітко дала зрозуміти, що арешт її чинного президента був би оголошенням війни", - сказав він. "Це було б несумісно з нашою Конституцією - ризикувати і вступати у війну з Росією", - заявив Рамафоса, додавши, що це також суперечило б його обов'язку захищати країну. Арешт також підірве очолювану Південною Африкою місію з припинення війни в Україні і "унеможливить будь-яке мирне рішення", переконаний Рамафоса. За його словами, ПАР просить зробити виняток відповідно до правил МКС, посилаючись на те, що арешт може загрожувати "безпеці, миру і порядку в державі".

Читайте також: Україна проти Росії: суд ООН у Гаазі розпочав розгляд безпрецедентної справи

Римський статут, в рамках якого було створено МКС, передбачає, що країна-учасниця повинна консультуватися з судом, коли вона виявляє проблеми, які можуть перешкоджати виконанню запиту, і що суд не повинен вимагати від держави виконати запит, якщо це призведе до порушення державою міжнародного права відносно державного та дипломатичного імунітету особи, що представляє іншу державу.

У березні цього року МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової, підозрюючи їх у воєнному злочині - насильницькій депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії. Оскільки суд у Гаазі не проводить заочних процесів, Путіна має бути або видано Москвою, або заарештовано за межами РФ. 123 країни світу ратифікували Римський статут, який юридично зобов'язує їх співпрацювати з МКС і виконувати видані ним ордери на арешт.

ПАР буде зобов'язана заарештувати Путіна у разі його прибуття на територію держави. Саміт БРІКС, на який запрошено й російського президента, відбудеться у Йоганнесбурзі 22-24 серпня.