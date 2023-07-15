Прокурор МКС: ПАР вчинить правильно щодо Путіна

Південно-Африканська республіка має "вчинити правильно" і виконати вимоги міжнародного права, якщо президент Росії Володимир Путін у серпні прибуде на саміт БРІКС до Йоганнесбурга. Про це в інтерв'ю американському телеканалу CNN заявив прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Карім Хан.

"ПАР протягом десятиліть відчувала на собі злочин проти людства, злочин апартеїду, і я не думаю, що їй потрібні мої повчання", - наголосив Хан. Ця країна добровільно стала учасницею МКС, вона знає, що означає закон, і я думаю, що вона вчинить правильно, додав він.

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Тим часом російське видання "РБК" повідомило, що Росія відхилила прохання президента ПАР Сиріла Рамафоси про те, щоб російську делегацію на саміті БРІКС очолював глава МЗС Росії Сергій Лавров. З посиланням на віцепрезидента ПАР Пола Машатіле видання пише, що дискусії щодо присутності Путіна на саміті тривають.

У березні цього року МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової, підозрюючи їх у воєнному злочині - насильницькій депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії. Оскільки суд у Гаазі не проводить заочних процесів, Путіна має бути або видано Москвою, або заарештовано за межами РФ. 123 країни світу ратифікували Римський статут, який юридично зобов'язує їх співпрацювати з МКС і виконувати видані ним ордери на арешт.

ПАР буде зобов'язана заарештувати Путіна у разі його прибуття на територію держави. Саміт БРІКС відбудеться у Йоганнесбурзі 22-24 серпня.