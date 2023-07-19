Путін не поїде на саміт БРІКС, замість нього буде Лавров

Замість президента РФ Володимира Путіна на саміт в ПАР поїде глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомили у Офісі президента ПАР. Відповідно до ордера МКС, в ПАР мали би заарештувати Путіна, якби він приїхав особисто.

Президент Росії Володимир Путін не відвідає 15-й саміт країн БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР), - який відбудеться у Йоганнесбурзі 22-24 серпня. Про це у середу, 19 липня, повідомляє пресслужба президента ПАР Сиріла Рамафоси.

"За взаємною згодою, президент Російської Федерації Володимир Путін не буде присутній на саміті, але Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров", - повідомили в Офісі президента ПАР.

Лідери Бразилії, Індії, Китаю та ПАР, відповідно, участь у саміті візьмуть особисто. Рамафоса запевнив в успішності саміту і закликав громадян ПАР виказати необхідну гостинність багатьом делегатам, які прибудуть з різних куточків континенту і світу.

Нагадаємо, у березні цього року МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової, підозрюючи їх у воєнному злочині - насильницькій депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії. Оскільки суд у Гаазі не проводить заочних процесів, Путіна має бути або видано Москвою, або заарештовано за межами РФ. У разі прибуття Путіна у ПАР, влада країни мала б заарештувати російського президента.

Напереродні Рамафоса заявив, що арешт Путіна в ПАР був би рівнозначний оголошенню війни Росії. Арешт також підірве очолювану Південною Африкою місію з припинення війни в Україні і "унеможливить будь-яке мирне рішення", переконаний Рамафоса. Тож, ПАР просила зробити виняток відповідно до правил МКС, посилаючись на те, що арешт може загрожувати "безпеці, миру і порядку в державі".

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