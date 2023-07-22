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США оголосять пакет допомоги Києву на 400 млн доларів – ЗМІ

Анастасія Шепелева
57 хв. тому

До нового пакету військової допомоги Україні від США увійдуть БТР Stryker, боєприпаси для NASAMS, HIMARS, Patriot і Stinger, а також протитанкова зброя - TOW і Javelin.

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БТР Stryker
БТР StrykerФото: Gertrud Zach/U.S. Army/Newscom/picture alliance

Сполучені Штати Америки планують вже 25 липня оголосити про новий пакет військової допомоги Україні вартістю до 400 мільйонів доларів, до якого, головним чином, увійде артилерія, ракети для протиповітряної оборони і наземні транспортні засоби. Про це у п'ятницю, 21 липня, пише агентство Reuters із посиланням на трьох американських посадовців.

За їхніми даними, цей пакет підтримки не включатиме касетні боєприпаси. Натомість він буде містити кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкову зброю, зокрема TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot і Stinger.

Як наголошує Reuters, пакет все ще доопрацьовується і може змінитися.

Цей транш безпекової допомоги стане 43-м, схваленим Сполученими Штатами для України від початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Загальна вартість цих пакетів допомоги складає понад 41 мільярд доларів, зазначає Reuters.

Читайте також: США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд доларів

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