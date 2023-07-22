США оголосять пакет допомоги Києву на 400 млн доларів – ЗМІ

До нового пакету військової допомоги Україні від США увійдуть БТР Stryker, боєприпаси для NASAMS, HIMARS, Patriot і Stinger, а також протитанкова зброя - TOW і Javelin.

Сполучені Штати Америки планують вже 25 липня оголосити про новий пакет військової допомоги Україні вартістю до 400 мільйонів доларів, до якого, головним чином, увійде артилерія, ракети для протиповітряної оборони і наземні транспортні засоби. Про це у п'ятницю, 21 липня, пише агентство Reuters із посиланням на трьох американських посадовців.

За їхніми даними, цей пакет підтримки не включатиме касетні боєприпаси. Натомість він буде містити кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкову зброю, зокрема TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot і Stinger.

Як наголошує Reuters, пакет все ще доопрацьовується і може змінитися.

Цей транш безпекової допомоги стане 43-м, схваленим Сполученими Штатами для України від початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Загальна вартість цих пакетів допомоги складає понад 41 мільярд доларів, зазначає Reuters.

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