США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

До нового пакета допомоги США увійдуть системи ППО NASAMS і ракети до них, а також дрони-камікадзе, артилерійські снаряди та обладнання для розмінування.

Міністерство оборони США у середу, 19 липня, оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму близько 1,3 мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті Пентагону, допомога виділяється через ініціативу сприяння безпеці України (USAI), у рамках якої зброю замовляють безпосередньо у виробників або партнерів, а не беруть із запасів міністерства оборони.

У пакет увійдуть чотири зенітні ракетні комплекси (ЗРК) NASAMS і ракети до них, дрони-камікадзе Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System, високоточні авіаційні боєприпаси, ракети для протитанкових комплексів TOW, засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби.

Крім того, у цей пакет допомоги США увійде обладнання для розмінування, 150 бензовозів, 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки, 50 автомобілів для відновлення техніки, обладнання для безпеки портів і гаваней, тактичні захищені системи зв'язку.

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Як повідомлялось, Пентагон виділив понад 10,8 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні в рамках USAI у 2023 фінансовому році сімома окремими траншами. Поточний пакет став восьмим. У попередньому фінансовому році, що завершився 30 вересня 2022 року, Вашингтон витратив 6,3 мільярда доларів США на оборонні закупівлі для України.