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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Ентоні Блінкен
Фото: Raquel Cunha/REUTERS
КонфліктиУкраїна

США готові до співпраці з Римом для підтримки України

Валерій Сааков | Євгенія Наконечна
2 год. тому

216-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 27 вересня.

https://www.dw.com/uk/ssa-gotovi-do-spivpraci-z-rimom-dla-pidtrimki-ukraini-blinken/a-63248803

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 26 вересня. На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями вівторка, 27 вересня (час київський).

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Минулої доби російські окупанти завдали в Україні 9 ракетних і 22 авіаційні удари, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Загалом від обстрілів постраждало понад 50 населених пунктів уздовж лінії фронту. "Минулої доби ворог задіяв ударні БпЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області", - сказано в ранковому зведенні на Facebook-сторінці у вівторок. Також зазначається, що від обстрілів росіян постраждало понад 50 населених пунктів. Серед них Слов'янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв, Очаків та Біленьке.

++08.31++

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло три особи, ще 13 - було поранено, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "За 26 вересня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Бахмуті та 1 у Хромовому. Ще 13 людей отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram-каналі. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, визнав посадовець.

++07.46++

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен запевнив, що Вашингтон готовий співпрацювати з новим італійським урядом у тому числі з метою спільної підтримки України. Про це Блінкен написав у соцмережі Twitter. "Після вчорашніх виборів в Італії ми готові працювати з італійським урядом над нашими спільними цілями: підтримкою вільної та незалежної України, повагою до прав людини та побудовою сталого економічного майбутнього. Італія - життєво важливий союзник, сильна демократія і цінний партнер", - наголосив у дописі глава зовнішньополітичного відомства США.

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++07.27++

Росіяни обстріляли ракетами об'єкти інфраструктури Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram-каналі. "Ворог атакував обласний центр. Ракети поцілили в об'єкти інфраструктури. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються", - написав посадовець.

Згодом секретар міськради Анатолій Куртєв додав, що унаслідок обстрілу Запоріжжя у місті "сталася пожежа".

++07.19++

Іран у війні в Україні "не підтримує жодну зі сторін", запевнив міністр закордонних справ країни Хосейн Амір Абдоллахіан, відповідаючи на запитання, чи Тегеран постачає Росії безпілотники. "Ми маємо угоду про військову співпрацю з Росією. Але ми не підтримуємо жодну зі сторін в українській війні. Ми категорично проти будь-яких воєн, чи то в Україні, Ємені чи Палестині. І ми також брали участь у зусиллях щодо досягнення миру та припинення вогню в Україні", - заявив він.

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За словами Абдоллахіані, Іран "вважає неправильним для будь-якої сторони" відправляти зброю як Україні, так і Росії. "Ми збираємося продовжувати сприяти політичному діалогу та завершенню цієї кризи через політичні переговори", - наголосив він.

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Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів, повідомив мер міста Олександр Сенкевич. "Є влучення в різних районах міста. Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків і магазинів, а також мережі водопроводу", - написав посадовець у Telegram.

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Ентоні Блінкен

США готові до співпраці з Римом для підтримки України

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