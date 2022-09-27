США готові до співпраці з Римом для підтримки України

216-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 27 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 26 вересня. На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями вівторка, 27 вересня (час київський).

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Минулої доби російські окупанти завдали в Україні 9 ракетних і 22 авіаційні удари, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Загалом від обстрілів постраждало понад 50 населених пунктів уздовж лінії фронту. "Минулої доби ворог задіяв ударні БпЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області", - сказано в ранковому зведенні на Facebook-сторінці у вівторок. Також зазначається, що від обстрілів росіян постраждало понад 50 населених пунктів. Серед них Слов'янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв, Очаків та Біленьке.

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Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло три особи, ще 13 - було поранено, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "За 26 вересня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Бахмуті та 1 у Хромовому. Ще 13 людей отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram-каналі. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, визнав посадовець.

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Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен запевнив, що Вашингтон готовий співпрацювати з новим італійським урядом у тому числі з метою спільної підтримки України. Про це Блінкен написав у соцмережі Twitter. "Після вчорашніх виборів в Італії ми готові працювати з італійським урядом над нашими спільними цілями: підтримкою вільної та незалежної України, повагою до прав людини та побудовою сталого економічного майбутнього. Італія - життєво важливий союзник, сильна демократія і цінний партнер", - наголосив у дописі глава зовнішньополітичного відомства США.

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Росіяни обстріляли ракетами об'єкти інфраструктури Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram-каналі. "Ворог атакував обласний центр. Ракети поцілили в об'єкти інфраструктури. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються", - написав посадовець.

Згодом секретар міськради Анатолій Куртєв додав, що унаслідок обстрілу Запоріжжя у місті "сталася пожежа".

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Іран у війні в Україні "не підтримує жодну зі сторін", запевнив міністр закордонних справ країни Хосейн Амір Абдоллахіан, відповідаючи на запитання , чи Тегеран постачає Росії безпілотники. "Ми маємо угоду про військову співпрацю з Росією. Але ми не підтримуємо жодну зі сторін в українській війні. Ми категорично проти будь-яких воєн, чи то в Україні, Ємені чи Палестині. І ми також брали участь у зусиллях щодо досягнення миру та припинення вогню в Україні", - заявив він.

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За словами Абдоллахіані, Іран "вважає неправильним для будь-якої сторони" відправляти зброю як Україні, так і Росії. "Ми збираємося продовжувати сприяти політичному діалогу та завершенню цієї кризи через політичні переговори", - наголосив він.

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Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів, повідомив мер міста Олександр Сенкевич. "Є влучення в різних районах міста. Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків і магазинів, а також мережі водопроводу", - написав посадовець у Telegram.