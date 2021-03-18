"Справа Василя Стуса": як програв Віктор Медведчук

У четвер, 19 березня, Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційні скарги історика та журналіста Вахтанга Кіпіані та видавництва "Віват" на рішення Дарницького суду Києва про заборону розповсюдження книги "Справа Василя Стуса". Повний текст рішення апеляційного суду оприлюднять за п'ять днів, і після цього воно може бути оскаржене у Верховному суді протягом 30 днів.

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Дарницький суд Києва 19 жовтня минулого року задовольнив частково позов одного з лідерів політичної партії "Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ) Віктора Медведчука про захист честі, гідності та ділової репутації. Суд вирішив, що Медведчуку нанесена шкода публікацією книги Кіпіані про судовий процес над поетом-дисидентом Стусом, у якому Медведчук брав участь як державний адвокат. Дарницький суд визнав, що шість цитат книги порушують "особисті немайнові права" Медведчука і заборонивяк поширення самої книги, так і інформації, пов'язаної з книгою, у ЗМІ та використання інформації у розділі, де згадується ім'я політика.

"Перемога на 99 відсотків"

Рішення Київського апеляційного суду Вахтанг Кіпіані назвав перемогою. "Слава Україні! Ми виграли справу", - написав він на своїй сторінці у Facebook. Його адвокат у цій справі В'ячеслав Якубенко вважає це "перемогою на 99 відсотків", оскільки все-таки суд визнав недостовірною таку частину однієї з шести фраз: "Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук".

"З чого виходив суд і чому залишив цю фразу такою, яка визнана недостовірною, ми наразі не знаємо, бо сьогодні отримали лише вступну та резолютивну частини рішення. Лише після того, як з'явиться його повний текст, стане зрозуміло, чи є підстави та необхідність оскаржувати це рішення у тій частині, де інформація визнана недостовірною", - пояснив DW Якубенко.

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Адвокат також уточнив, що без повного тексту рішення не можна встановити "спосіб відновлення порушеного права, тобто поки що визначена недостовірна фраза, а що з нею робити, суд не сказав". Тож наразі жодних обмежень на подальше поширення цієї фрази, як і усього тексту книги, немає, наголосив адвокат.

У Медведчука не коментують

На засіданні апеляційного суду не було ні Медведчука, ні його адвоката - Ігоря Кириленка, який є депутатом Київради від ОПЗЖ. Він надіслав лист, у якому пояснив, що не може прийти до суду через зайнятість і попросив перенести засідання на інший день. Проте оскільки Кириленко не надав документальних підтверджень причин своєї відсутності, його прохання відхили, і судове засідання відбулось без нього.

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На запит DW з проханням прокоментувати рішення Київського апеляційного суду і розповісти про ймовірні подальші дії свого підзахисного щодо подання касаційної скарги, Ігор Кириленко не відповів. Проте, як пояснив В'ячеслав Якубенко, рішення про подання касації можна буде ухвалювати лише після отримання повного тексту рішення апеляційного суду, "оскільки поки що сторони не знають, яка була аргументація суду і чи можна це якось спростувати у скарзі".

Резонанс і рекордний наклад

Коли суд першої інстанції вирішив заборонити поширення книги "Справа Василя Стуса", вона, зважаючи на суспільний резонанс, фактично стала бестселером. Річ у тім, що судова постанова, зважаючи на апеляційне оскарження, мала набути чинності тільки у разі визнання її вищою інстанцією. За ті п'ять місяців, що тривав апеляційний розгляд справи, наклад "Справи Василя Стуса" збільшився до 100 тисяч екземплярів.

Обкладинка книги "Справа Василя Стуса"

Проте, попри успіх самої книги, у її автора були серйозні сумніви щодо успіху в апеляційному суді. В інтерв'ю DW напередодні доленосного судового засідання Кіпіані сказав: "У разі, якщо апеляційну скаргу не буде задоволено, це означатиме, що в незалежній Україні не можна критично осмислювати роль конкретних історичних персонажів в подіях 40-річної давнини". Тоді, за його словами, кожен, хто захоче написати про таких персонажів, буде думати, що не може писати критично без дозволу суду.

Історію мають визначати загальнолюдські цінності

"Історик, безумовно, має право на власну точку зору, адже будь-яка історія обов'язково має свою точку відліку, від якої її розглядають. Тобто історичні факти повинні бути абсолютно достеменними, а погляд на них визначається точкою відліку, яку використовує історик", - пояснив у коментарі DW кандидат історичних наук, політолог Олександр Палій. Він переконаний, що найціннішими для суспільства є ті історії, "які визначені, чи принаймні обумовлені загальнолюдськими цінностями".

"Гадаю, справа щодо книги про Василя Стуса надихатиме істориків на нові дослідження, бо, як виявилося, вони справді можуть ставати популярними і цікавити не лише вузьке коло фахівців", - сказав Палій.