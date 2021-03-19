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Вахтанг Кіпіані - український публіцист, історик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Вахтанг Кіпіані".
Вахтанг Кіпіані - український публіцист та історик, автор книги "Справа Василя Стуса". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
19 березня в Київському апеляційному суді триватиме перегляд рішення про заборону поширення книги "Справа Василя Стуса" за позовом Віктора Медведчука. DW поговорила з її автором Вахтангом Кіпіані.
Про те, як завдяки позову Віктора Медведчука книга "Справа Василя Стуса"стала бестселером, чи варто називати іменами Романа Шухевича та Степана Бандери стадіони і як інтегрувати окупований Донбас і Крим, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані в інтерв'ю DW.
Суд у Києві заборонив продаж книги про Василя Стуса без дозволу Віктора Медведчука. Експерти прогнозують, що Апеляційний суд це рішення скасує. Тим часом у книгарнях України розкупили усі примірника резонансної книги.