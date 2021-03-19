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Вахтанг Кіпіані

Вахтанг Кіпіані - український публіцист, історик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Вахтанг Кіпіані".

Вахтанг Кіпіані - український публіцист та історик, автор книги "Справа Василя Стуса". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Справа Василя Стуса: як програв Віктор Медведчук

"Справа Василя Стуса": як програв Віктор Медведчук 19.03.2021

Київський апеляційний суд скасував заборону на поширення книги про Василя Стуса. У Кіпіані святкують перемогу, у Медведучка відмовчуються, а експерти передбачають, що рішення надихатиме на нові історичні розвідки.

Справа Василя Стуса: Кіпіані виграв суд проти Медведчука

"Справа Василя Стуса": Кіпіані виграв суд проти Медведчука 19.03.2021

Апеляційний суд скасував рішення Дарницького райсуду Києва про заборону поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".
Вахтанг Кіпіані: Я зловтішався закриттям каналів Медведчука, але хочу правових рішень (відео)

Вахтанг Кіпіані: Я зловтішався закриттям каналів Медведчука, але хочу правових рішень (відео) 18.03.2021

19 березня в Київському апеляційному суді триватиме перегляд рішення про заборону поширення книги "Справа Василя Стуса" за позовом Віктора Медведчука. DW поговорила з її автором Вахтангом Кіпіані.

Вахтанг Кіпіані про суд з Медведчуком, Бандеру й інтеграцію Донбасу (18.03.2021) 18.03.2021

Про те, як завдяки позову Віктора Медведчука книга "Справа Василя Стуса"стала бестселером, чи варто називати іменами Романа Шухевича та Степана Бандери стадіони і як інтегрувати окупований Донбас і Крим, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані в інтерв'ю DW.
Коментар: Справа Василя Стуса - книжка як вирок?

Коментар: "Справа Василя Стуса" - книжка як вирок? 20.10.2020

Суд над книжкою - це демонстрація звички цензурувати не лише своє, а і суспільне життя та історію, вважає Лариса Денисенко.
Справа Василя Стуса: сторони готують апеляційні скарги, видавництво - додатковий тираж

"Справа Василя Стуса": сторони готують апеляційні скарги, видавництво - додатковий тираж 19.10.2020

Суд у Києві заборонив продаж книги про Василя Стуса без дозволу Віктора Медведчука. Експерти прогнозують, що Апеляційний суд це рішення скасує. Тим часом у книгарнях України розкупили усі примірника резонансної книги.
Справа Василя Стуса: суд заборонив поширювати книгу без дозволу Медведчука

"Справа Василя Стуса": суд заборонив поширювати книгу без дозволу Медведчука 19.10.2020

Суд у Києві заборонив Вахтангу Кіпіані поширювати свою книгу "Справа Василя Стуса" без дозволу Віктора Медведчука. Проросійський політик стверджує, що інформація у цій книжці не відповідає дійсності.

Справа Василя Стуса: у Києві триває суд за позовом Медведчука щодо книги

"Справа Василя Стуса": у Києві триває суд за позовом Медведчука щодо книги 14.08.2020

Суд в Києві розглядає позов Віктора Медведчука до автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані. Під будівлею суду проводять акцію на підтримку книги.
Другий суд над Стусом? Чому Медведчук вимагає заборонити книжку про поета-дисидента

Другий суд над Стусом? Чому Медведчук вимагає заборонити книжку про поета-дисидента 14.08.2020

Суд у Києві близький до вердикту у справі політика Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані щодо його книжки про українського поета-дисидента Василя Стуса. DW про те, що відомо про цю справу.
Поява проспекту Степана Бандери в Києві: реакція соцмереж

Поява проспекту Степана Бандери в Києві: реакція соцмереж 08.07.2016

Рішення Київради про перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери викликало жваву дискусію серед користувачів соцмереж. Своє ставлення висловили історики, журналісти, митці.