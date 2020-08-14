 ″Справа Василя Стуса″: суд заборонив поширювати книгу без дозволу Медведчука | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2020

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Новини

"Справа Василя Стуса": суд заборонив поширювати книгу без дозволу Медведчука

Суд у Києві заборонив Вахтангу Кіпіані поширювати свою книгу "Справа Василя Стуса" без дозволу Віктора Медведчука. Проросійський політик стверджує, що інформація у цій книжці не відповідає дійсності.

Віктор Медведчук (фото з архіву)

Віктор Медведчук (фото з архіву)

Дарницький суд Києва у понеділок, 19 жовтня, задовольнив частково позов Віктора Медведчука до Вахтанга Кіпіані - автора книги "Справа Василя Стуса".

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Суд заборонив Вахтангу Кіпіані та видавництву "Віват" розповсюджувати надрукований тираж книги "Справа Василя Стуса" та подальше його тиражування "до усунення порушення особистого немайнового права Віктора Медведчука". Також суд заборонив поширення інформації, пов'язаної з книгою, у ЗМІ та використовувати інформацію у розділі, де згадується Медведчук.

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Автор книжки про Василя Стуса Вахтанг Кіпіані (архівне фото)

Автор книжки про Василя Стуса Вахтанг Кіпіані (архівне фото)

Книга про справу Василя Стуса

У книзі Кіпіані ідеться про останні п'ять років життя українського поета-дисидента Василя Стуса. Вона написана на основі архівних матеріалів КДБ про справу проти Стуса, порушену у 1980 році за участь поета в Українській Гельсінській спілці за права людини та критику радянської влади. Його було засуджено до п'яти років ув'язнення, яке він не зміг пережити. Поет помер у вересні 1985 року.

Медведчук, своєю чергою, був державним захисником Стуса у цьому процесі. Роль, яку Медведчук зіграв у суді над Стусом, описана у розділі книги Кіпіані під назвою "Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса?"

Втім, сьогодні політик стверджує, що інформація у книжці не відповідає дійсності. Він вимагає у судовому порядку захистити свою честь, гідність та ділову репутацію та вилучити з продажу книгу "Справа Василя Стуса".

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