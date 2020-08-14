"Справа Василя Стуса": у Києві триває суд за позовом Медведчука щодо книги

У п'ятницю, 14 серпня, у Дарницькому суді Києва триває розгляд позову Віктора Медведчука до Вахтанга Кіпіані - авторакниги "Справа Василя Стуса". Про це у Facebook повідомляють організатори акції "Захисти Стуса" на підтримку книги.

Згідно з позицією організаторів демонстрації, до книги Кіпіані треба привернути увагу, адже метою Медведчука є її заборона. "Для нас важливо знову привернути увагу суспільства та влади на постать Медведчука, який є головним реалізатором плану проросійського реваншу в Україні", - зазначається в анонсі акції.

За оцінками учасників акції під Дарницьким судом Києва зібралося близько 100 демонстрантів.

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Книга про справу Василя Стуса

У книзі Кіпіані ідеться про останні п'ять років життя українського поета-дисидента Василя Стуса. Вона написана на основі архівних матеріалів КДБ про справу проти Стуса, порушену у 1980 році за участь поета в Українській Гельсінській спілці за права людини та критику радянської влади. Його було засуджено до п'яти років ув'язнення, яке він не зміг пережити. Поет помер у вересні 1985 року.

Медведчук, своєю чергою, був державним захисником Стуса у цьому процесі. Роль, яку Медведчук зіграв у суді над Стусом, описана у розділі книги Кіпіані під назвою "Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса?"

Втім, сьогодні політик стверджує, що інформація у книжці не відповідає дійсності. Він вимагає у судовому порядку захистити свою честь, гідність та ділову репутацію та вилучити з продажу книгу "Справа Василя Стуса".