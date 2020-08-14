 ″Справа Василя Стуса″: у Києві триває суд за позовом Медведчука щодо книги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Справа Василя Стуса": у Києві триває суд за позовом Медведчука щодо книги

Суд в Києві розглядає позов Віктора Медведчука до автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані. Під будівлею суду проводять акцію на підтримку книги.

Акція під Дарницьким судом Києва

Акція під Дарницьким судом Києва

У п'ятницю, 14 серпня, у Дарницькому суді Києва триває розгляд позову Віктора Медведчука до Вахтанга Кіпіані - авторакниги "Справа Василя Стуса". Про це у Facebook повідомляють організатори акції "Захисти Стуса" на підтримку книги.

Згідно з позицією організаторів демонстрації, до книги Кіпіані треба привернути увагу, адже метою Медведчука є її заборона. "Для нас важливо знову привернути увагу суспільства та влади на постать Медведчука, який є головним реалізатором плану проросійського реваншу в Україні", - зазначається в анонсі акції.

За оцінками учасників акції під Дарницьким судом Києва зібралося близько 100 демонстрантів.

Читайте також: "Стус": стрічка про поета-дисидента може не вийти на екрани? 

Книга про справу Василя Стуса

Buchcover von Vahtang Kipiani Fall Wassyl Stus (Liubov Gryshchuk)

У книзі Кіпіані ідеться про останні п'ять років життя українського поета-дисидента Василя Стуса. Вона написана на основі архівних матеріалів КДБ про справу проти Стуса, порушену у 1980 році за участь поета в Українській Гельсінській спілці за права людини та критику радянської влади. Його було засуджено до п'яти років ув'язнення, яке він не зміг пережити. Поет помер у вересні 1985 року.

Медведчук, своєю чергою, був державним захисником Стуса у цьому процесі. Роль, яку Медведчук зіграв у суді над Стусом, описана у розділі книги Кіпіані під назвою "Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса?"

Втім, сьогодні політик стверджує, що інформація у книжці не відповідає дійсності. Він вимагає у судовому порядку захистити свою честь, гідність та ділову репутацію та вилучити з продажу книгу "Справа Василя Стуса".

Дивитись відео 27:17

Віктор Медведчук: Росію не можна називати агресором, якщо ми хочемо добитися миру на Донбасі (18.04.2018)

Також за темою

Vassyl Stus, ukrainischer Schriftsteller

Другий суд над Стусом? Чому Медведчук вимагає заборонити книжку про поета-дисидента 14.08.2020

Суд у Києві близький до вердикту у справі політика Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані щодо його книжки про українського поета-дисидента Василя Стуса. DW про те, що відомо про цю справу.

Ukraine Politiker Viktor Medvetschuk

Коментар: Навіщо кум Путіна повертається в українську політику? 17.08.2018

Віктор Медведчук намагається легалізувати свій статус в українській політиці. Поки він лише перемовник. Для амбіційного кума Путіна цього замало, вважає Сергій Руденко.

Реклама

Докладно

Очима карикатуриста: Розквіт нової Білорусі - захід Лукашенка. Карикатура Сергія Йолкіна

Світанок нової Білорусі - захід Лукашенка

Білорусь перебуває на світанку нової доби, вважає Сергій Йолкін.  

Baustelle der Pipeline Nord Stream 2 (DW/V. Esipov)

У ЄС підписали ноту протесту на захист "Північного потоку-2"

Протест Держдепу США проти втручання Вашингтона у хід будівництва газогону не підписали тільки три країни ЄС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  