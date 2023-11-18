SpaceX втратила зв'язок зі Starship під час випробування

Під час другого випробувального запуску надважкої ракети-носія Starship перший ступінь ракети успішно відокремився, але потім вибухнув. Зв'язок із кораблем було втрачено.

Компанія SpaceX підприємця Ілона Маска у суботу, 18 листопада, здійснила другий випробувальний орбітальний запуск надважкої ракети-носія з прототипом космічного корабля Starship. Зв'язок із кораблем було втрачено приблизно через 10 хвилин польоту, повідомили у компанії. Трансляція запуску велася у соцмережі X.

Запуск було здійснено зі стартового майданчика космодрому поблизу Бока-Чіка в штаті Техас о 07:02 за місцевим часом. Через три хвилини польоту перший ступінь ракети відокремився від корабля, проте після цього вибухнув, а не повернувся на землю.

Зв'язок із самим кораблем було втрачено через 10 хвилин польоту. Як заявили в компанії, другий ступінь, ймовірно, також втрачено. Політ мав тривати 90 хвилин. Попередня спроба запуску відбулася у квітні, тоді політ теж завершився вибухом - через три хвилини після старту.

Федеральне авіаційне управління США, яка контролює комерційні пускові майданчики, підтвердило нещасний випадок, який "призвів до втрати транспортного засобу". Про постраждалих або пошкодження майна, за даними управління, не повідомлялося, зауважує Reuters.

Управління повідомило, що контролюватиме розслідування провалу випробування, яке вестиме SpaceX, і матиме схвалити план компанії, щоб запобігти повторенню цього.

Запуск відклали в останню хвилину

За попереднім планом, під час випробувального запуску Starship після зльоту у Техасі мав досягти орбіти, а потім - повернутися в атмосферу Землі і приземлитися біля узбережжя Гаваїв.

Запуск був запланований на 17 листопада, але його відклали на день, щоб в останню хвилину замінити обладнання для керування польотом. У квітні запуск Starship також скасовували за кілька секунд до старту.

"З таким випробуванням успіх залежить від того, чого ми навчилися, і сьогоднішній тест допоможе нам підвищити надійність Starship", - зауважили у SpaceX.

Starship - найбільша ракета в історії людства

Starship - найбільша та найпотужніша ракета в історії людства. Як зазначають у компанії, корабель буде здатний доставляти людей та вантажі на навколоземну орбіту, Місяць та Марс.

Висота ракети становить 120 метрів, діаметр - дев'ять метрів. Starship складається з двох багаторазових частин: першого ступеня Super Heavy і другого ступеня - однойменного космічного апарату з трьома керованими і трьома нерухомими двигунами. Загальна розрахункова вантажність ракети становить 150 тонн.