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SpaceX перенесла перший пуск найпотужнішої ракети світу
SpaceX перенесла перший пуск найпотужнішої ракети світуФото: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images
ТехнологіїСполучені Штати Америки

SpaceX перенесла перший пуск найпотужнішої ракети світу

Валерій Сааков
2 год. тому

Нештатна ситуація з тиском у ракеті змусила аерокосмічну компанію SpaceX перенести перший пуск найбільшої ракети-носія сучасності Starship. Ракета розроблена для пілотованих польотів на Місяць і Марс.

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Американська приватна аерокосмічна компанія бізнесмена Ілона Маска SpaceX скасувала за кілька секунд до старту запланований у понеділок, 17 квітня, перший орбітальний пуск космічного корабля Starship, який мала вивести на орбіту надважка ракета-носій.

Як зазначили в компанії, скасування запуску з космодрому компанії у Бока-Чіка на південному сході штату Техас пов'язане з нештатним тиском у носії. Сам пуск ракети перенесено мінімум на 48 годин.

Водночас власник SpaceX Ілон Маск написав у соцмережі Twitter, що так само належить йому, що сьогоднішня ситуація "багато навчила". Маск теж заявив, що повторна спроба пуску очікується наступними днями.

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Згідно з планами компанії, політ ракети має тривати близько 90 хвилин і завершитися падінням обох частин цієї системи у море. Сам Маск визнав напередодні, що від цього непілотованого пуску ніхто успіху не очікує.

Ракета для подорожей на Місяць і Марс

Надважка ракета Starship розроблена для пілотованих польотів на Місяць і Марс. Ця багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Starship і носія Super Heavy.

Висота ракетної системи - 120 метрів, що вище за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy значно перевищує за потужністю розроблену NASA важку ракету Space Launch System (SLS), що так само призначена для відновлення пілотованих польотів на Місяць американськими астронавтами.

Щодо космічного корабля Starship, то досі він не зробив жодного суборбітального пуску. Всі п'ять дотеперішніх пусків Starship були розраховані на максимальну висоту 10 кілометрів. Деякі з них завершувалися аваріями.

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