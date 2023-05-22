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Учасники місії Axiom- 2Фото: Joe Marino/UPI Photo/Newscom/picture alliance
НаукаСвіт

SpaceX відправила на МКС другу приватну космічну місію

Сергій Ромашенко | Віолетта Чайковська
48 хв. тому

Американська компанія SpaceX знову відправила туристів на Міжнародну космічну станцію. Цього разу в складі екіпажу - двоє астронавтів із Саудівської Аравії.

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На Міжнародну космічну станцію (МКС) у понеділок, 22 травня, прибуде друга чартерна місія, відправлена напередодні американською приватною компанією SpaceX у межах комерційної програми Axiom.

Командиром пілотованого корабля Crew Dragon, запущеного ракетою Falcon 9, є колишня астронавтка Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA), перша жінка-командир МКС Пеггі Вітсон. Пілотом став бізнесмен-автогонщик Джон Шоффнер, а членами екіпажу - астронавти з Саудівської Аравії Алі аль-Карні та Раян Барнаві. Остання стала першою садівською жінкою у космосі.

Екіпаж проведе на МКС до 10 днів, протягом яких має провести до 20 наукових експериментів, пише AFP. 

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Друга приватна космічна місія

Це вже другий комерційний політ на МКС у рамках програми Axiom. Перша місія відбулася в квітні 2022 року. Третю місію планують здійснити наприкінці поточного року.

Вартість польоту для кожного члена місії оцінюють у 50 мільйонів доларів. За угодою зі SpaceX, польоти з космічними туристами за програмою Axiom далі планують здійснювати двічі-тричі на рік.

Компанію Axiom створили в 2016 році у Техасі колишній менеджер НАСА Майкл Сафредіні та ірансько-американський підприємець Кам Гаффарян. NASA вже замовила у цієї компанії розробку комерційного модуля для МКС.

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