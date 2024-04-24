Шольц зустрівся з Сунаком: підтримка Києва, але без Taurus

Під час першого візиту до ФРН прем'єр Великобританії Ріші Сунак обговорив з канцлером Олафом Шольцем військову допомогу Україні. Сторони пообіцяли підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у середу, 24 квітня, провели зустріч у Берліні, під час якої обговорили серед іншого питання допомоги Україні.

Шольц, зокрема, вчергове висловився проти постачання німецьких крилатих ракет Taurus Україні. "Моє рішення дуже чітке - не відправляти Taurus, - цитує німецького канцлера агенція AFP. - Але моє рішення також є дуже чітким, що ми продовжимо залишатися найбільшим прихильником України в Європі".

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Візит британського прем'єра до Берліна є першим після вступу Сунака на посаду. Напередодні він відвідав Варшаву, де анонсував виділення допомоги Україні на 617 мільйонів доларів і пообіцяв поступово збільшити витрати Великобританії на оборону до 2,5 відсотків ВВП до 2030 року.

Координація та активізація допомоги Україні

Сунак і Шольц під час зустрічі також пообіцяли підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" у війні проти Росії. "Ми єдині в бажанні підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав Сунак, додавши, що агресія РФ повинна "закінчитися провалом".

За підсумком зустрічі сторони також домовилися координувати та активізувати зусилля щодо надання допомоги Україні. "Сьогодні ми погодилися координувати та активізувати наші зусилля, а також оцінювати потенціал для спільних проєктів", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті британського уряду. Зокрема, країни планують співпрацювати для підтримки українських вертольотів, включаючи озброєння, технічне обслуговування та навчання.

Заморожені активи та тиск на РФ

Лідери обох країн запевнили, що прагнутимуть "чинити тиск для зниження доходів Росії від енергоресурсів та інших сфер, а також посилювати санкції та боротися з обходом санкцій".

Крім того, країни продовжуватимуть вивчати варіанти використання заморожених російських активів для підтримки України "відповідно до наших законодавчих систем та міжнародного права".

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Спільна розробка безпілотних артсистем

Крім того, Шольц і Сунак оголосили про плани спільної розробки дистанційно керованих гаубичних артилерійських систем, які будуть встановлені на бронеавтомобілі Boxer.

Співпраця країн також буде зосереджена на модернізації літаків Eurofighter Typhoon і проєкті протиповітряної оборони "Небесний щит". Водночас повітряні сили Великобританії і Німеччини цього року проведуть спільні навчання в Індо-Тихоокеанському регіоні.