Шольц про дохід від активів РФ для України: Це буде швидко

Правова основа для використання доходів від заморожених активів РФ вже створена, зазначив канцлер ФРН Олаф Шольц. Тому ці кошти швидко будуть спрямовані на потреби України, додав він.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, що доходи від російських активів, заморожених в Європі, можна буде швидко спрямувати на потреби України. Відповідну заяву він зробив у п'ятницю, 22 березня, в Брюсселі після завершення саміту ЄС.

"Ми вже створили правову основу. Оскільки доходи (від активів РФ. - Ред.) доступні, їх не треба шукати, і ми знаємо, де вони перебувають, це (спрямування їх на потреби України. - Ред.), ймовірно, відбудеться швидко", - цитує німецького канцлера агенція Reuters.

За словами Шольца, саміт ЄС дав політичний орієнтир, щоб використати дохід від російських активів переважно для закупівлі озброєнь, і це є "гігантським прогресом".

Законність використання доходів

Також Шольц відповів на обурення Росії, яка назвала назвала план ЄС "бандитизмом і крадіжкою" та пригрозила багаторічними судовими розглядами. Німецький канцлер зауважив, що передача доходів від заморожених активів юридично є абсолютно бездоганною. "Доходи від активів, заморожених після російського вторгнення в Україну, нікому не належать. Саме тому Європейський Союз також може збирати і використовувати їх", - наголосив він.

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Крім того, Шольц висловив скептицизм щодо пропозиції Бельгії та США використати дохід від активів РФ для створення спеціального фонду, за допомогою якого можна було б залучити ще більше коштів для України. "Я вважаю, що ми будемо використовувати їх безпосередньо, а не створювати нову структуру зараз", - сказав він.

Нагадаємо, за словами дипломатів, ідея використання коштів для підтримки України користується широкою підтримкою серед урядів країн ЄС. Проте використання грошей на купівлю зброї є проблематичним для деяких країн. Зокрема, проти виступає Угорщина та Австрія, які не хочуть використання коштів саме на фінансування військової допомоги. Натомість вони підтримують використання цих грошей на інші потреби, зокрема на відбудову України.