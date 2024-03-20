Шольц закликав не переоцінювати міць Росії

РФ не така сильна, як зараз думають, переконаний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав не переоцінювати силу Росії.

"Росія не така сильна, як зараз думають. У військовому відношенні війна Росії проти України, звичайно, жорстока, але внутрішньополітично репресивна російська система демонструє ознаки відсутності сили", - заявив Шольц у Бундестазі в середу, 20 березня.

Зокрема, канцлер вказав на "сфальсифіковані вибори" в Росії. "Усунення від участі у виборах кандидатів у президенти, у яких не було великих шансів, але які, можливо, отримали б надто багато голосів, - усе це аж ніяк не прояв сили", - зазначив він.

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Шольц зауважив, що "тим важливіше, щоб Європейський Союз згуртовано і невтомно підтримував Україну".

За його словами, Володимир Путін "прорахувався, якщо думає, що в цій війні йому потрібно лише почекати, і ми дамо слабину". "Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Ми стоїмо згуртовано - Німеччина і Франція, увесь Європейський Союз - і саме цей сигнал ми посилаємо Росії всіма нашими рішеннями", - додав він.

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Канцлер висловився за посилення співпраці в рамках ЄС у сфері виробництва озброєнь. "Нам потрібне розширення співпраці у сфері військової економіки, співпраця у справі оснащення наших країн зброєю", - наголосив він.

Шольц зробив ці заяви напередодні дводенного саміту лідерів країн ЄС у Брюсселі. На зустрічі йтиметься, зокрема, про надання підтримки Україні.

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