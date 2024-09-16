Шольц у Казахстані заявив про плани зміцнити співпрацю

Торгівля сировиною, зокрема нафтою, дозволяє диверсифікувати економіки ФРН і Казахстану і зробити їх більш стійкими, заявив Шольц під час візиту до Астани.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час візиту до Астани заявив про прагнення до тіснішої економічної співпраці з Казахстаном. Обидві країни зацікавлені у збільшенні торгівлі нафтою, рідкоземельними металами, літієм та іншою сировиною, заявив глава уряду ФРН у понеділок, 16 вересня, на зустрічі з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

"Обидві сторони отримують вигоду від цього обміну, оскільки він дозволяє нам диверсифікувати наші економіки і зробити їх більш стійкими, - сказав Шольц. - Дуже конкретним прикладом цього є постачання нафти з Казахстану, яке дуже допомогло нам після того, як Росія припинила бути постачальником".

Крім того, Шольц заявив про плани розвивати співпрацю з Астаною у сфері транспорту та логістики, а також сприяти розширенню торгівлі. При цьому, наголосив він, Берлін має намір запобігти використанню міжнародної торгівлі для обходу санкцій, запроваджених Євросоюзом щодо Росії через розв'язану нею війну проти України.

Шольц запитав про війну РФ проти України, Токаєв назвав РФ "непереможною"

Як повідомляє агентство "КазТАГ", під час зустрічі канцлер ФРН попросив Токаєва висловитися про можливості врегулювання війни РФ проти України. Президент Казахстану заявив у відповідь, що "у військовому відношенні Росія непереможна", і запропонував спочатку припинити бойові дії, "а потім перейти до обговорення територіальних питань".

"З Росією Казахстан має найдовший у світі делімітований сухопутний кордон у світі, між нашими країнами розвивається співпраця в рамках стратегічного партнерства і союзництва", - заявив Токаєв, додавши, що "в Казахстані з непідробною симпатією ставляться до українського народу", і між Києвом і Астаною ніколи не було розбіжностей.

Токаєв також висловив підтримку "мирному плану" Китаю і Бразилії. Раніше президент України Володимир Зеленський назвав пропозиції Бразилії та Китаю деструктивними. "Як можна пропонувати свою ініціативу, нічого в нас не запитавши? Для чого цей театр?" - прокоментував він.

Поїздка Шольца Центральною Азією

Як очікується, в Казахстані Олаф Шольц також візьме участь у саміті формату "С5+1" з главами п'яти центральноазійських республік: Узбекистану, Казахстану, Таджикистану, Киргизстану і Туркменістану.

Раніше експерти в розмові з DW припускали, що основний акцент на зустрічі буде зроблено на поліпшенні економічних відносин із регіоном. Саме тому, як повідомили в уряді ФРН, канцлера в його поїздці Центральною Азією супроводжує "велика і високопоставлена економічна делегація".

15 вересня Шольц і міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) відвідали Узбекистан, де підписали міграційну угоду з президентом країни Шавкатом Мірзійоєвим. Очікується, що ця угода спростить легальну міграцію до ФРН для громадян Узбекистану і висилку тих, хто перебуває на території Німеччини нелегально. Крім того, за повідомленнями ЗМІ, Берлін вів таємні переговори з Ташкентом, щоб отримати можливість висилати через Узбекистан на батьківщину афганців, які не мають права на статус біженця, без прямих домовленостей із талібами.