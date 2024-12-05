Шольц: Україна хоче допомогти біженцям знайти роботу в ФРН

За словами Шольца, Зеленський повідомив йому, що хоче сприяти створенню у ФРН і Польщі українських органів, які допомагатимуть біженцям влаштуватися на роботу або ж повернутися на батьківщину.

Влада України хоче підтримати українських біженців у працевлаштуванні в Німеччині, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) 4 грудня.

За його словами, президент України Володимир Зеленський повідомив йому, що хоче сприяти створенню в Німеччині та Польщі українських органів, які допомагатимуть біженцям влаштуватися на роботу або ж повернутися на батьківщину. Ідеться про те, щоб "ми могли спільно працювати в цьому напрямі", сказав Шольц, відповідаючи на запитання депутатів Бундестагу, повідомляє агентство Reuters.

Канцлер Німеччини відвідав Україну 2 грудня і провів там тривалу зустріч із Зеленським.

Українці в Німеччині стали частіше влаштовуватися на роботу

Наприкінці вересня міністерство праці ФРН повідомило, що станом на липень 2024 року загалом близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини, були працевлаштовані. З них 213 тисяч сплачували внески на соціальне страхування, а 53 тисячі мали роботу з неповним робочим днем (так звана Minijob).

А з початку вересня цього року працевлаштувалися на первинному ринку праці, пройшли навчання або отримали статус самозайнятих 8,5 тисячі українців, повідомив федеральний міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil). Це більш ніж удвічі перевищує показник за вересень 2023.