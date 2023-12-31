Шольц у новорічній промові закликав громадян до взаємоповаги

У своєму новорічному зверненні до жителів Німеччини канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив, що на тлі пандемії COVID-19, розв'язаної Росією війни проти України та нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль "світ став неспокійнішим і суворішим місцем".

"Він (світ. - Ред.) змінюється з майже запаморочливою швидкістю. У результаті нам теж доводиться змінюватися. Багатьох із нас це тривожить. У декого це викликає невдоволення. Я приймаю це близько до серця. Але водночас я знаю: ми в Німеччині впораємося з цим", - звернувся Шольц до німців із промовою, яка вийде в ефір загальнофедеральних суспільно-правових телеканалів у неділю, 31 грудня.

Канцлер наголосив, що багато песимістичних економічних прогнозів минулого року не справдилися, і Німеччині вдалося уникнути спаду. "Це не применшує викликів нашого часу. Але це може дати нам упевненість у нашій здатності подолати їх", - продовжив Шольц.

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Обіцянка інвестицій і реформ

Говорячи про майбутні інвестиції в економіку, він розкритикував рішення Конституційного суду, який заборонив федеральному уряду спрямувати на інші цілі незатребувані кредити зі спеціального кредитного фонду, створеного у 2021 році для ліквідації наслідків пандемії коронавірусної інфекції.

"Ми не зможемо реалізувати всі намічені проєкти. Однак залишається фактом, що у наступному році ми знову інвестуватимемо рекордну суму в наше майбутнє", - прокоментував очільник уряду ФРН рішення суду. Говорячи про реформи, що набувають чинності у наступному році, канцлер нагадав про деякі податкові послаблення для німецьких сімей, а також про досягнуту в Євросоюзі угоду щодо докорінної реформи системи надання притулку.

"Наша сила - в Європейському Союзі. Коли ЄС виступає єдиним фронтом, він говорить від імені понад 400 мільйонів людей. У світі з населенням вісім мільярдів людей це справжній актив. Ось чому так важливо, щоб Європа вийшла єдиною і сильнішою з європейських виборів наступного року", - сказав Шольц.

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Подяка за допомогу з наслідками повеней

Окремо він нагадав про наслідки повеней у кількох регіонах Німеччини. "Мої думки з усіма постраждалими, оскільки ми, звісно, допомагаємо їм у цей важкий час і не залишаємо їх покинутими", - сказав федеральний канцлер, подякувавши усім, хто брав участь у порятунку постраждалих.

На завершення новорічного звернення Шольц закликав громадян усвідомити, що "кожен із нас потрібен нашій країні". "Якщо ми зрозуміємо це, якщо будемо ставитися один до одного в дусі поваги, тоді нам не доведеться боятися майбутнього. Тоді 2024 рік буде хорошим роком для нашої країни - навіть якщо деякі реалії виявляться не такими, якими ми їх собі уявляємо сьогодні", - закінчив промову Олаф Шольц.