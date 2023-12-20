Шольц: Міграційна реформа в ЄС принесе полегшення для ФРН

Канцлер ФРН Шольц назвав прорив у переговорах щодо реформи системи надання притулку в ЄС "дуже важливим рішенням".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) очікує, що реформа політики ЄС щодо надання притулку принесе полегшення для Німеччини. Про це він написав в соцмережі Х у середу, 20 грудня. Канцлер назвав досягнутий компроміс "дуже важливим рішенням".

"Це обмежить нелегальну міграцію і полегшить тягар для країн, яких це особливо сильно зачепило, включно з Німеччиною", - написав він після прориву на переговорах щодо реформи системи надання притулку.

Попри критику правозахисних організацій, міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) також задоволена рішенням.

"Політична угода про загальноєвропейську систему притулку є вкрай важливою. Ми несемо спільну відповідальність за сильний ЄС, який організовує та направляє міграцію. І ми несемо відповідальність за людей, яких мусимо захищати від війни і терору", - написала міністерка у соцмережі Х.

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ЄС докорінно змінює міграційну політику

Раніше цього дня про досягнення домовленостей щодо реформи системи надання притулку між представниками країн-членів ЄС та Європарламенту повідомила Європейська комісія (ЄК), а також представництво Іспанії, що нині головує в Раді ЄС.

Компромісу передувати тривалі перемовини, над самою реформу працювали з 2015 року. Досягнуті домовленості містять численні доповнення та посилення чинних правил з метою скорочення масштабів нелегальної міграції до Європейського Союзу.

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