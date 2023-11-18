Шольц має намір поговорити з Путіним

Після майже річної перерви Олаф Шольц хоче відновити діалог з Володимиром Путіним. Дата перемовин ще не призначена. Раніше передумовою спілкування він називав виведення військ РФ з України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив у суботу, 18 листопада, що має намір провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, пише dpa.

"Я збираюся з ним поговорити", - сказав Шольц на зустрічі в ратуші в Нутеталі, селі на південний захід від Берліна, яке знаходиться на його виборчому окрузі в Потсдамі. Водночас канцлер ФРН зауважив, що дата перемовин ще не визначена, і він не очікує досягнення будь-яких домовленостей під час розмови.

Також Шольц закликав Путіна зробити перший крок до припинення війни проти України. "Він повинен вивести війська", - наголосив канцлер, якого цитує Reuters.

Втім, відповідаючи на питання про те, чи можливі зараз переговори, Шольц сказав, що наразі немає жодних ознак, що це станеться.

Шольц також не уточнив, чи є якісь передумови для його переговорів з Путіним, хоча раніше цього тижня в інтерв'ю Heilbronner Stimme прямо пов'язував виведення військ із можливістю відновлення діалогу з президентом РФ.

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Шольц і Путін не розмовляли майже рік

Востаннє канцлер розмовляв телефоном з Путіним майже рік тому - 2 грудня 2022 року. Тоді він також закликав президента Росії "до якнайшвидшого досягнення дипломатичного рішення, включно з виведенням російських військ".

Після цього Шольц неодноразово наголошував на своїй готовності продовжити діалог задля мирного врегулювання в Україні, однак про жодні перемовини офіційно не повідомлялося.

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