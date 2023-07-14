Шольц пішов би в похід з Макроном і Санчесом, а не з Путіним

На запитання, з ким з іноземних колег, канцлер Німеччини пішов би в похід у гори, Олаф Шольц назвав лідерів Франції та Іспанії. Водночас запевнив, що в ніякому разі не обрав би компанію російського президента.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) міг би уявити собі семиденний гірський похід з президентом Франції Еммануелем Макроном і з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, але в жодному разі не з президентом Росії Володимиром Путіним.

На форумі в німецькому гірському регіоні Альгау в четвер, 13 липня, Шольца запитали, чиїй компанії з колег він надав би перевагу. Канцлер припустив, що Макрон погодився би на таку пропозицію.

Крім того, він назвав Санчеса. "Це також той, хто, на мою думку, міг би не відставати в плані спорту та зробити це", - сказав Шольц і додав, що є ще кілька інших людей, "які досить непогані".

З ким він категорично відкинув можливість походу, то це з Путіним.

Минулого літа Шольц разом із дружиною Бріттою Ернст (Britta Ernst) вирушив у похід в Альгау. Цього року він хоче поїхати відпочити до "дружніх європейських країн". Точне місце його відпустки невідоме, пише німецьке інформаційне агентство dpa.