Шмигаль: Другу зиму використовуватимемо лише власний газ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в поточному опалювальному сезоні країна, як і попереднього року, покладатиметься лише на український газ. Відповідну заяву Шмигаль зробив у вівторок, 5 листопада, під час засідання уряду.

На тлі цього керівник українського уряду наголосив, що Україна має вдосталь власних енергоресурсів для потреб опалювального сезону. "Запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, для теплокомуненерго, бюджетних установ. При цьому, формуючи запаси, ми врахували потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації. І це буде вже другий опалювальний сезон поспіль, коли ми використовуватимемо лише український газ", - зазначив Шмигаль.

Говорячи про початок самого опалювального сезону в Україні, Шмигаль заявив, що нині він стартував у всіх регіонах, за винятком Херсонщини, де досі триває відносно тепла погода. "Працюють 83 відсотків усіх котелень, тепло подається до 70 відсотків житлових будинків та понад 80 відсотків шкіл, лікарень і дитячих садків", - запевнив Шмигаль.

В Україні з початку року фіксували зростання обсягів видобутку газу

Раніше в Україні цьогоріч фіксували істотне зростання обсягів видобутку газу. Приміром, у НАК "Нафтогаз України" повідомляли, що станом на кінець серпня 2024 року, компанії "Групи Нафтогаз", зокрема "Укргазвидобування" та "Укрнафта", видобули 9,8 млрд куб. м товарного газу, що на понад 7 відсотків більше, ніж за аналогічний торішній період.

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