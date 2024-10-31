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Зеленський: Польща відмовилася захищати газосховища у Стрию

Валерій Сааков
31 жовтня 2024 р.

Київ вів перемовини з Варшавою щодо захиству польською стороною газосховищ на Львівщині, однак отримав відмову. Польща не стала надавати й літаки, щоб Україна могла самостійно збивати ракети РФ, пояснив Зеленський.

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Бойовий літак F-16 ВПС Польщі
Бойовий літак F-16 ВПС ПольщіФото: Jakub Kaczmarczyk/PAP/dpa/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський розповів про позицію польського політичного й військового керівництва щодо можливості участі Варшави у прямому захисті частини українського неба. Відповідну заяву Зеленський зробив у четвер, 31 жовтня, під час зустрічі з керівниками територіальних громад і районів Закарпаття.

"Країни НАТО бояться ухвалити рішення і залишитися наодинці з цим рішенням. Наприклад, із Польщею в нас добросусідські відносини - люди Польщі нас підтримували і (...) Ми постійно їх просили збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас Стрий, там у нас газосховища. Там країна від цього газопостачання залежить, життя наше, особливо взимку. Ми просили захистити просто Стрий. Немає в нас відповідної кількості систем, щоб захистити газосховища (...) Що поляки збивають? Ні. Поляки сказали, що ми готові збивати, якщо ми не будемо в цьому рішенні знову ж таки самі, якщо НАТО нас підтримає", - розповів Зеленський. 

Варшава не стала надавати Україні бойові літаки, "бо самій бракує"

Згодом, за його словами, коли Україна звернулася до Польщі з проханням надати їй літаки, щоб збивати російські ракети самостійно, Варшава також відмовила. "Коли вони вирішили МіГами, які в них, у Польщі, не збивати ці ракети, ми їх попросили - тоді передайте нам, вони в нас стоятимуть десь на західній Україні і збиватимуть", - розповів Зеленський.

Після того президент України домовився з генеральним секретарем НАТО, на той час Єнсом Столтенбергом, що Польща отримає так звану поліцейську місію. "Поліцейська місія - це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати свої МіГи, тому що в них не вистачало своїх, тому ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію. Тобто як у країн наших балтійських друзів - у них немає своїх літаків, у них є така місія, яка захищає їхнє небо. Ми домовилися про це, і що після цього, чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так. Чи об'єдналися навколо Польщі інші країни і сказали: так, ми сусіди, ми збиватимемо і літаками, і збиватимемо ППО? Ні", - розповів він.

Крім того, Зеленський визнав, що в цьому питанні "є багато деталей, про які навіть не про всі можна говорити публічно".

Подвійні стандарти Заходу щодо України й Ізраїлю?

На тлі того Зеленський наголосив, що авіація країн-союзників піднімалася в небо і збивала ракети над Ізраїлем, коли того хотіли США. "Я думаю, у цьому і відповідь", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, польські військові та ЗМІ не раз повідомляли про порушення російськими дронами й крилатими ракетами польського повітряного простору.

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