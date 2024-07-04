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РФ обстріляла газові об'єкти Полтавщини, є загиблий

Валерій Сааков
4 липня 2024 р.

Унаслідок російських ударів пошкоджено один з об'єктів АТ "Укргазвидобування" на Полтавщині. В компанії повідомили про загибель одного працівника.

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Пуск крилатої ракети "Іскандер-К"
Пуск крилатої ракети "Іскандер-К" (ілюстративне фото), якою війська РФ часто обстрілюють територію УкраїниФото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

Ціллю російських ударів по Полтавській області стала й газова інфраструктура регіону. Як повідомила в четвер, 4 липня, пресслужба державної компанії АТ "Укргазвидобування", унаслідок скоєних напередодні російських обстрілів постраждав один з об'єктів компанії.

"Внаслідок атаки, на жаль, загинув 49-річний електромонтер, троє працівників поранено. Їм надається необхідна медична допомога", - уточнили в міністерстві енергетики України.

Згідно з повідомленням, нині тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків удару.

ПС ЗСУ і влада повідомляли про ракетно-дронову атаку РФ

Напередодні Повітряні сили ЗСУ, а також моніторингові канали повідомляли про обстріл Полтавщини кількома крилатими ракетами, про що інформували й місцеві ЗМІ. Згодом повідомлялося й про застосування ударних дронів проти цього регіону. Місцева влада повідомляла про влучання й жертви.

Ввечері середи голова Полтавської ОВА Філіп Пронін розкрив деякі деталі наслідків влучань. "На жаль, маємо втрати внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані. Також уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі", - йшлося у повідомленні посадовця.

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