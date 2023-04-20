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Вадим Новинський (фото з архіву)
Вадим НовинськийФото: imago/ITAR-TASS
ПолітикаУкраїна

В Україні заарештували активи Новинського на 144 млн грн

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Арешт був накладений на 18 мільйонів кубометрів газу, який компанії олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ "Укртрансгаз". Вартість цього газу складає понад 144 мільйони гривень, повідомили у СБУ.

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За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) на активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського, якого підозрюють у пособництві Росії, був накладений арешт. Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 20 квітня.

Як повідомили у відомстві, арешт наклали на 18 мільйонів кубометрів газу, який компанії Новинського зберігали у сховищах АТ "Укртрансгаз" та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Загальну вартість арештованих обсягів газу в СБУ оцінили в понад 144 мільйони гривень.

"Щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з РФ. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів", - стверджують в спецслужбі, яка виявила та заблокувала схему.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за статтею про пособництво державі-агресору для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності, наголосили у СБУ.

Арешт майна на 3,5 мільярда гривень

Раніше суд заарештував майно Вадима Новинського на 3,5 мільярда гривень. До переліку заблокованих активів увійшли корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. За твердженням СБУ, Новинський так само намагався перереєструвати на декілька афілійованих комерційних структур для уникнення санкцій РНБО.

Вадим Новинський родом з Росії, де вчився і працював. В Україні він спочатку представляв інтереси компанії "Лукойл", потім почав розвивати власний бізнес, заснувавши "Смарт-Холдинг". У 2012 році Віктор Янукович надав Новинському українське громадянство, після чого той був обраний до Верховної Ради і приєднався до Партії регіонів. У 2019 році олігарх був обраний до парламенту як член партії "Опозиційний Блок".

Влітку 2022 року Новинський написав заяву про складення повноважень, аргументувавши це бажанням зосередитись на гуманітарних проєктах та служінні Українській православній церкві (УПЦ). Згодом він потрапив у так званий "церковний список" санкцій РНБО. 

Нині Новинський, за даними видання "Радіо Свобода", перебуває за кордоном. Повертатися в Україну він наразі не планує, бо, за його словами, там проти нього порушено кримінальні справи. На запитання, чим він наразі займається, відповів, що "працює на мир в Україні", пише видання.

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