Суд заарештував майно Вадима Новинського на 3,5 млрд грн

Арешт накладено на корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, повідомили в СБУ. Їх Новинський намагався перереєструвати для уникнення санкцій, додали правоохоронці.

Суд арештував активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського, якого підозрюють у пособництві Росії. Про це повідомили Служба безпеки України (СБУ) та Офіс генерального прокурора у четвер, 13 квітня.

Згідно з повідомленнями, до переліку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна вартість заарештованих активів становить понад 3,5 мільярда гривень.

Індустріальні об'єкти Новинський намагався перереєструвати на декілька афілійованих комерційних структур для уникнення санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, наголошують у пресслужбі СБУ. "Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Наразі за матеріалами СБУ Мін’юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці знайшли прокремлівську релігійну літературу

Також, як додали в СБУ, в рамках кримінального провадження за статтею 111-2 (пособництво державі-агресору) співробітники відомства провели обшуки "в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів". Зокрема, у реєстраторів, а також у приміщеннях, які використовують довірені особи Новинського, уточнили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці повідомляють, що виявили в місцях обшуків документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

"Тиск на український соціально-відповідальний бізнес"

На дії правоохоронців відреагували в групі компаній Новинського "Смарт - Холдинг" ще 10 квітня. Там вважають кримінальне провадження "абсолютно безпідставним", яке "являє собою чергову спробу здійснення тиску на український соціально-відповідальний бізнес під час війни". Мета таких дій, як переконані у "Смарт-Холдингу", - "блокування активів в інтересах певних груп".

"Ухвала на проведення обшуку не містить жодних конкретних фактів чи обґрунтованих правових підстав. Тим більше, провадження відкрите за заявою приватної компанії, що належить особі, яка перебуває з групою "Смарт-Холдинг" у довготривалому корпоративному конфлікті, що не має жодного стосунку до вказаних причин слідчих дій", - наголосили в пресслужбі компанії.

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Екснардеп та фігурант санкцій РНБО

Вадим Новинський родом з Росії, де вчився і працював. В Україні він спочатку представляв інтереси компанії "Лукойл". Потім почав розвивати власний бізнес, заснувавши "Смарт-Холдинг" і ставши партнером українського олігарха Ріната Ахметова. У 2012 році Віктор Янукович надав Новинському українське громадянство, після чого той був обраний до Верховної Ради і приєднався до Партії регіонів. У 2019 році олігарх був обраний до парламенту як член партії "Опозиційний Блок".

Влітку 2022 року Новинський написав заяву про складення повноважень, аргументувавши це бажанням зосередитись на гуманітарних проєктах та служінні Українській православній церкві (УПЦ). Згодом він потрапив у так званий "церковний список" санкцій РНБО. Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ МП або тісно пов’язані з цією церквою. Зазначені особи, за даними СБУ, виступали з різними ініціативами: пропонували приєднати очолювані ними єпархії до Російської православної церкви (РПЦ), погодились на співпрацю з окупаційною владою, просувають проросійські наративи або виправдовують російську агресію.

Нині Новинський, за даними видання "Радіо Свобода", перебуває за кордоном. Нещодавно його помітили на недільній службі у найбільшій російській православній церкві швейцарського Цюриха. Повертатися в Україну Новинський наразі не планує, бо, за його словами, там проти нього порушено кримінальні справи. На запитання, чим він наразі займається, відповів, що "працює на мир в Україні", пише видання.