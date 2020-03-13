Укргазвидобування

Зниження тарифів: чому обіцянкам політиків не варто вірити (19.06.2019)

Обіцянки знизити тарифи на газ та комунальні послуги щоразу лунають перед виборами в Україні. Популізму політиків немає меж. Але очікувати суттєвого зниження тарифів не варто. Ось деякі з головних причин.