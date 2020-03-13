Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Укргазвидобування - українська державна газовидобувна компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укргазвидобування".
Державне підприємство "Укргазвидобування" входить до скаду компанії "Нафтогаз України". "Укргазвидобування" видобуває понад 70 відсотків українского газу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.