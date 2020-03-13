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Укргазвидобування

Укргазвидобування - українська державна газовидобувна компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укргазвидобування".

Державне підприємство "Укргазвидобування" входить до скаду компанії "Нафтогаз України". "Укргазвидобування" видобуває понад 70 відсотків українского газу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецька прокуратура просить видати Онищенка на запит України

Німецька прокуратура просить видати Онищенка на запит України 13.03.2020

Генеральна прокуратура міста Ольденбург звернулася до суду з клопотанням видати на запит України ексдепутата Олександра Онищенка, який з кінця листопада перебуває у німецькій в’язниці.
Онищенко чекає на рішення про екстрадицію у німецькій в'язниці

Онищенко чекає на рішення про екстрадицію у німецькій в'язниці 05.12.2019

Колишній народний депутат України Олександр Онищенко за рішенням німецького суду перебуватиме у в’язниці, очікуючи рішення про екстрадицію. Про вихід під заставу наразі не йдеться.

Зниження тарифів: чому обіцянкам політиків не варто вірити (19.06.2019) 19.06.2019

Обіцянки знизити тарифи на газ та комунальні послуги щоразу лунають перед виборами в Україні. Популізму політиків немає меж. Але очікувати суттєвого зниження тарифів не варто. Ось деякі з головних причин.

За Олексія Тамразова внесли заставу в 20 мільйонів гривень

За Олексія Тамразова внесли заставу в 20 мільйонів гривень 28.08.2018

За власника інтернет-видання Insider та екс-топ-менеджера "Укргазвидобування" Олексія Тамразова внесли заставу друзі, повідомив його адвокат.
Суд відпустив екс-топ-менеджера Укргазвидобування Тамразова

Суд відпустив екс-топ-менеджера "Укргазвидобування" Тамразова 23.08.2018

Колишнього першого заступника голови "Укргазвидобування" Олексія Тамразова підозрюють у сприянні злочинній організації Віктора Януковича в розкраданні скрапленого газу. Суд відпустив його під заставу.
САП і НАБУ вимагатимуть від Німеччини видати Онищенка - ЗМІ

САП і НАБУ вимагатимуть від Німеччини видати Онищенка - ЗМІ 23.01.2018

Антикорупційні органи України мають намір вести переговори із німецькими правоохоронцями щодо екстрадиції Олександр Онищенка, повідомляють українські ЗМІ з посиланням на власні джерела.
Надра України: Нинішніх запасів газу вистачить Україні на 22 роки

"Надра України": Нинішніх запасів газу вистачить Україні на 22 роки 12.01.2018

Наразі Україна має доступні для видобутку 452,8 мільярда кубометрів газу. За нинішніх темпів видобування їх вистачить на 22 роки, заявляє очільник НАК "Надра України" Ярослав Климович.
Стахановські методи. Чому СБУ підозрює офісні програми у шпигунстві

"Стахановські" методи. Чому СБУ підозрює офісні програми у шпигунстві 28.04.2017

Українські спецслужби шукали у приватних компаніях сліди російських шпигунів. DW з'ясовувала, чим небезпечні програми офісного стеження, які бізнес нерідко використовує попри сумнівну етичність.
Онищенко об'явився у Німеччині

Онищенко об'явився у Німеччині 12.12.2016

Народний депутат Олександр Онищенко намагається скасувати німецький ордер на арешт. Поки діє ордер, втікач не може безтурботно проводити час у своєму маєтку на півночі Німеччини.
СБУ підозрює розшукуваного депутата Онищенка в державній зраді

СБУ підозрює розшукуваного депутата Онищенка в державній зраді 01.12.2016

У Службі безпеки України заявили про початок досудового слідства щодо оголошеного у всеукраїнський розшук нардепа. Окрім того, за даними СБУ, Онищенко отримав російське громадянство.
Холодницький: Готуємося до екстрадиції Онищенка з Великобританії

Холодницький: Готуємося до екстрадиції Онищенка з Великобританії 05.08.2016

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України планує оголосити у розшук народного депутата України Олександра Онищенка. Про це DW повідомив її голова Назар Холодницький.
Генпрокурор підписав повідомлення про підозру Онищенку

Генпрокурор підписав повідомлення про підозру Онищенку 27.07.2016

Повідомлення про підозру народному депутату Олександру Онищенку підписав генеральний прокурор України Юрій Луценко. Тепер Онищенка можна буде оголосити в міжнародний розшук.
Bild: Депутат Онищенко продав у Німеччині своїх елітних коней

Bild: Депутат Онищенко продав у Німеччині своїх елітних коней 14.07.2016

Депутат Олександр Онищенко, який переховується від слідства, продав своїх елітних коней у Німеччині, повідомляє Bild. Так він намагається врятувати участь української збірної в Олімпіаді, пише видання.
Справа Онищенка: НАБУ підозрює трьох адвокатів у прикритті злочинної групи

Справа Онищенка: НАБУ підозрює трьох адвокатів у прикритті злочинної групи 07.07.2016

НАБУ закидає групі адвокатів прикриття злочинної групи, причетної до заволодіння коштами компанії "Укргазвидобування". Один із них після обшуку втік за межі держави.
Cправа Онищенка: НАБУ вирішило натиснути на газ

Cправа Онищенка: НАБУ вирішило натиснути на газ 17.06.2016

Верховна Рада отримала подання щодо зняття недоторканності з нардепа Олександра Онищенка через претензії Національного антикорупційного бюро. Як у гучній справі сплелися бізнес та політика, з'ясовувала DW.
Парубій написав подання на зняття недоторканності з депутата Онищенка

Парубій написав подання на зняття недоторканності з депутата Онищенка 16.06.2016

Подання на скасування депутатської недоторканності з Онищенка розгляне регламентний комітет Верховної Ради.
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