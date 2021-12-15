Словенія задекларувала підтримку європейської перспективи України

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Словенія стала вже сьомою європейською країною, яка підписала декларацію про підтримку прагнень України стати членом ЄС.
Володимир Зеленський (другий ліворуч) та Янез Янша (крайній праворуч) домовились про підтримку європейських прагнень України
Словенія, яка зараз головує у Раді Європейського Союзу, задекларувала підтримку європейської перспективи України. Відповідний документ в межах саміту Східного партнерства підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша у середу, 15 грудня.
Підписана декларація визначає пріоритетні напрями співпраці між двома країнами у межах стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у ЄС, повідомляє прес-служба Офісу президента України (ОП).
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"Спільна декларація констатує, що відповідно до статті 49 договору про Європейський Союз Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у другій статті цього договору, і зобов’язується їм слідувати, може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов і зобов’язань", - ідеться у повідомленні.
Крім того, у документі сторони зафіксували прогрес, якого Україна досягла у контексті імплементації угоди про асоціацію з ЄС і її налаштованість на продовження реформ.
Словенія стала вже сьомою європейською країною, яка підписала з Україною таку декларацію. Раніше це вже зробили Польща, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина та Хорватія.
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15 грудня у Брюселі проходить шостий саміт Східного партнерства. Його мета - поглиблення зв'язків України, Грузії, Молдови, Азербайджану та Вірменії (а донедавна ще і Білорусі ) з Євросоюзом. У логіці Брюсселя Східне партнерство є складовою політики сусідства, а не політики розширення. Тому ця ініціатива не передбачає перспективи членства у Євросоюзі.
Через це українська влада за президентства Володимира Зеленського не приховує свого скептичного ставлення до "Східного партнерства". У червні 2020 року Зеленський відкрито заявив лідерам ЄС, що ця ініціатива корисна для України лише якщо наближає її до членства.