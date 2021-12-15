Словенія задекларувала підтримку європейської перспективи України

Словенія, яка зараз головує у Раді Європейського Союзу, задекларувала підтримку європейської перспективи України. Відповідний документ в межах саміту Східного партнерства підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша у середу, 15 грудня.

Підписана декларація визначає пріоритетні напрями співпраці між двома країнами у межах стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у ЄС, повідомляє прес-служба Офісу президента України (ОП).

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"Спільна декларація констатує, що відповідно до статті 49 договору про Європейський Союз Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у другій статті цього договору, і зобов’язується їм слідувати, може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов і зобов’язань", - ідеться у повідомленні.

Крім того, у документі сторони зафіксували прогрес, якого Україна досягла у контексті імплементації угоди про асоціацію з ЄС і її налаштованість на продовження реформ.

Словенія стала вже сьомою європейською країною, яка підписала з Україною таку декларацію. Раніше це вже зробили Польща, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина та Хорватія.

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Саміт Східного партнерства

15 грудня у Брюселі проходить шостий саміт Східного партнерства. Його мета - поглиблення зв'язків України, Грузії, Молдови, Азербайджану та Вірменії (а донедавна ще і Білорусі ) з Євросоюзом. У логіці Брюсселя Східне партнерство є складовою політики сусідства, а не політики розширення. Тому ця ініціатива не передбачає перспективи членства у Євросоюзі.

Через це українська влада за президентства Володимира Зеленського не приховує свого скептичного ставлення до "Східного партнерства". У червні 2020 року Зеленський відкрито заявив лідерам ЄС, що ця ініціатива корисна для України лише якщо наближає її до членства.