Словенія перебирає головування в Раді ЄС

Словенія в четвер, 1 липня, перебрала на наступні шість місяців головування в Раді Європейського Союзу, що дає їй істотну роль в координації загальноєвропейських програм розвитку і у висуванні політичних ініціатив. "Словенія приділяє пріоритетну увагу зміцненню стійкості Союзу, його (післякризовому) відновленню і посиленню стратегічної автономії", - підкреслив міністр закордонних справ Словенії Анже Логар в документі, що представляє цілі головування.

Уряд в Любляні має намір зосередитися на тому, щоб ЄС активно використовував уроки, здобуті під час пандемії COVID-19, і якомога швидше відновлював всі сектори економіки і суспільного життя. Особливу увагу буде приділено Механізму відновлення і пакету заходів "ЄС наступного покоління" (Next Generation EU), який заснований на "зеленому курсі" і цифровий трансформації.

За головування Словенії пройде велика частина Конференції про майбутнє Європи, яка почалася в травні і, як очікується, завершиться навесні 2022 року. Це - форум для загальноєвропейських дебатів про те, як повинен виглядати ЄС в майбутньому.

Однією з пріоритетних цілей головування Словенія проголосила зміцнення європейських цінностей, перш за все верховенства права. Це примітно на тлі загострення дебатів в зв'язку з проблемами з верховенством права, демократією і основними свободами в низці країн на сході ЄС, перш за все в Угорщині і Польщі.

Словенія - перша країна з колишньої Югославії, яка стала в 2004 році повноправним членом ЄС. Тому одним з головних напрямків її головування буде європейське майбутнє західнобалканських країн і продовження процесу розширення ЄС. Любляна пропонує дорожню карту, орієнтовану на соціально-економічне відновлення і інтеграцію Західних Балкан в різні галузі європейської політики. Цієї осені в Словенії відбудеться саміт ЄС-Західні Балкани.

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Словенія збереже ліберальний курс

Тим часом президент Словенії Борут Пахор у середу, 30 червня, заявив, що авторитарні тенденції політики голови словенського уряду Янеза Янші не завадить головуванню країни в ЄС. "Словенія залишатиметься ліберальною державою, і я бажаю, щоб цей імідж ліберальної держави зміцнився під час головування", - заявив Пахор в інтерв'ю AP.

Сумніви в здатності Словенії очолити ЄС викликає політика Янші, якому закидають нападки на ЗМІ та який є одним із союзників прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Янша також відомий тим, що привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах у США ще до оголошення їхніх результатів.

"Звісно, з деякими діями уряду я не згоден", - заявив Пахор. Президент Словенії висловив сподівання, що під час головування в ЄС Янша та його уряд сфокусуються на питаннях, які є життєво важливими для Словенії та Євросоюзу.