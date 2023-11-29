Словацькі перевізники блокуватимуть КПП з Україною з грудня

Перевізники Словаччини остаточно вирішили - з 1 грудня вони блокуватимуть КПП на кордоні з Україною. Польські далекобійники вже блокують для українських вантажівок чотири пункти пропуску.

Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) на підставі рішення своєї президії почне блокувати рух українських вантажівок через контрольно-пропускний пункт (КПП) на кордоні з Україною "Вишнє Нємецьке-Ужгород" з 15:00 п'ятниці, 1 грудня, "до подальшого повідомлення".

"Метою протесту є приєднання до перевізників Польщі, які вже майже чотири тижні блокують свої прикордонні переходи. Ми не можемо залишити їх самих у боротьбі. Основна причина - намагання негайно розірвати угоду між ЄС та Україною, внаслідок якої транспортний ринок Словаччини починає руйнуватися. Договір ЄС був прийнятий з метою допомоги Україні під час війни. Як видно з повних вантажівок на наших дорогах, в них немає товарів, необхідних для гуманітарної, військової чи продовольчої безпеки, інакше б вони пройшли через польську блокаду", - йдеться в заяві UNAS у середу, 29 листопада.

UNAS обіцяє не обмежувати перевезення військової допомоги, гуманітарних вантажів і палива. "Перевезення комерційних вантажів допускатиметься в кількості чотири вантажівки на годину", - йдеться у заяві.

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Блокада кордону польськими перевізниками

Польські перевізники з 6 листопада блокують українські вантажівки на трьох КПП: "Корчова-Краківець", "Дорогуськ-Ягодин" і "Гребенне-Рава-Руська". З 23 листопада страйк поширили на КПП "Медика-Шегині".

Таким чином вони демонструють протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

"Транспортний безвіз" запровадили в липні 2022 року для допомоги Україні з альтернативними маршрутами експорту після повномасштабного вторгнення Росії. Дію угоди нещодавно продовжили до червня 2024 року.

Україна неодноразово наголошувала, що вимога скасування "транспортного безвізу" не може бути предметом обговорень. В Європейській Комісії також зауважували, що відповідно до законодавства ЄС польська влада зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок так званими "коридорами солідарності" та погрожували покаранням за його порушення.

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