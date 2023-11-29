Єврокомісія пригрозила Польщі за блокування кордону України

Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян констатувала майже повну відсутність участі польської влади у вирішенні проблеми блокування далекобійниками кордону з Україною та пригрозила вжиттям заходів.

Європейська Комісія (ЄК) в середу, 29 листопада, засудила "майже повну відсутність участі" влади Польщі в спробах припинити блокаду польськими водіями вантажівок кордону з Україною.

Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян назвала ситуацію на польсько-українському кордоні "абсолютно неприйнятною".

"Немає доброї волі в пошуку рішення. Це майже повна відсутність участі польської влади. Весь Європейський Союз, не кажучи вже про Україну, яка зараз перебуває в стані війни, не можна взяти в заручники, блокуючи наші зовнішні кордони", - цитує її агентство AFP.

Велян додала, що Єврокомісія має право вживати заходів проти тих, "хто не дотримується правил і не застосовує закон".

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Відповідь ЄК на вимогу Польщі щодо "транспортного безвізу"

27 листопада міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листи Україні та Єврокомісії. Українську владу він закликав скасувати "електронну чергу на кордоні", а ЄК - проаналізувати вплив угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС ("транспортний безвіз") на європейський ринок автомобільних перевезень.

28 листопада директор генерального директорату Єврокомісії з питань сільського господарства П'єр Баску заявив, що ЄК не бачить негативного впливу аграрного експорту з України на ринки Євросоюзу.

4 грудня ситуацію на польсько-українському кордоні обговорюватимуть міністри транспорту країн ЄС на саміті в Брюсселі.

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До протестів поляків на кордоні з Україною долучаться словаки

Польські перевізники з 6 листопада блокують українські вантажівки на трьох контрольно-пропускних пунктах (КПП) - "Корчова-Краківець", "Дорогуськ-Ягодин" і "Гребенне-Рава-Руська". З 23 листопада страйк поширили на КПП "Медика-Шегині".

З 1 грудня до протесту поляків погрожують долучитися словацькі водії - на КПП "Вишнє Нємецьке - Ужгород".

Таким чином вони демонструють протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування "транспортного безвізу" - хочуть повернення системи видачі дозволів українським далекобійникам для роботи в ЄС.

"Транспортний безвіз" запровадили в липні 2022 року для допомоги Україні з альтернативними маршрутами експорту після повномасштабного вторгнення Росії. Дію угоди нещодавно продовжили до червня 2024 року.