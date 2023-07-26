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Словаччина підтримає імпорт зерна з України, але є умова

Роман Губа
1 год. тому

Прем'єр Словаччини заявив, що його країна підтримує створення "коридорів солідарності" для вивезення зерна з України. Водночас він застеріг, що допомога Києву не має відбуватися за рахунок словацьких фермерів.

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Українська кукурудза
Українська кукурудзаФото: dpa/Ukrinform/picture alliance

Словаччина прагне підтримати Україну в її експорті зерна на світові ринки за умови, що це не відбуватиметься за рахунок власного аграрного сектора. Про це у середу, 26 липня, заявив міністр сільського господарства країни Йожеф Біреш у коментарі державному інформаційному агентству TASR.

Біреш пропонує створити "коридори солідарності" з використанням автомобільних, залізничних та водних маршрутів перевезення зерна з України.

"Словаччина прагне максимально допомогти Україні у сфері інфраструктури, щоб умови транспортування були максимально простими й зерно потрапляло туди, де воно найбільше потрібне", - заявив Біреш.

Водночас словацький міністр зазначив, що такий експорт коштуватиме дорожче порівняно до того, який здійснювався морським шляхом під час дії так званої зернової угоди між Україною та Росією за посередництва ООН і Туреччини.

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Литва пропонує для експорту зерна свої порти

Раніше Литва запропонувала ЄС використати свої порти у Балтійському морі для експорту українського зерна після відмови Росії подовжувати "зернову угоду".

У листі до Єврокомісії стверджується, що через балтійські порти можна щороку перевозити 25 мільйонів тонн зерна, що зробить їх "надійною альтернативою транзиту українських товарів, у тому числі зернових".

Крім того, литовські міністри закликали Єврокомісію зняти обмеження на транспортування зерна суходолом через кордон України з Польщею.

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Заборона імпорту з України до п'ятьох країн

Після початку повномасштабного вторгнення і блокування РФ українських чорноморських портів Київ має проблеми із вивезенням агротоварів на світовий ринок морським шляхом. Для допомоги Києву ЄС спростив експорт українського зерна через свою територію, зокрема, знявши мита.

Утім, 2023 року низка східних країн-членів ЄС в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на імпорт української продукції через тиск з боку місцевих аграріїв, які скаржилися на негативний вплив відносно дешевого українського зерна на ринки. Для врегулювання ситуації ЄК запровадила заходи щодо обмеження торгівлі українськими товарами, такими як пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника, у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині до 15 вересня. Крім того, Брюссель виділив фермерам цим країн багатомільйонні компенсації.

У разі якщо не буде знайдено спільного рішення на рівні ЄС, ці країни погрожують в односторонньому порядку подовжити дію обмежень. У Польщі це питання обговорюється особливо гостро з огляду на парламентські вибори, заплановані на осінь цього року.

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