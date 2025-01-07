Скандал у 155-ій ОМБр: у ЗСУ визнали "значну кількість" СЗЧ

У 155-й ОМБр і справді спостерігалася значна кількість СЗЧ, однак тепер ситуація дещо поліпшилася, запевнили в Генштабі ЗСУ журналістів "Інтерфакс-Україна".

Генеральний штаб Збройних сил України (ГШ ЗСУ) визнав наявність масштабних проблем з випадками самовільного залишення частини (СЗЧ) у 155-й окремій механізованій бригаді (ОМБр). Це випливає з оприлюдненої в вівторок, 7 січня, відповіді ГШ ЗСУ на запит агентства "Інтерфакс-Україна" .

Ще до того як "про деякі організаційні проблеми 155 ОМБр стало відомо з медіа, командування Збройних сил України призначило перевірку ситуації, яка склалася, зокрема і щодо значної кількості випадків самовільного залишення військової частини", запевнили в ГШ ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що вживають заходів щодо поліпшення дисципліни та психологічного стану військовослужбовців. "Це дало змогу скоротити кількість випадків СЗЧ. Зараз підрозділи бригади отримують додаткову комплектацію, бригада посилена безпілотними підрозділами", - наголосили в ГШ ЗСУ, зазначивши, що нині бригада виконує завдання "в повному складі".

"Це новостворена бригада, яка проходила підготовку на території Франції та набуває спроможностей в ході бойових дій, маючи власну бригадну смугу оборони на покровському напрямку" - повідомили в Генштабі.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ відреагував на ситуацію довкола бригади

Тим часом командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий теж визнав, що озвучені у ЗМІ проблеми 155-ої ОМБр "Анна Київська", мали місце, але згодом їх буде вирішено. "Низка фактів мала місце. Я зі свого боку негативно ставлюся до всіх цих проявів і до того, що можна було поправити на місцях усіма рівнями управління. Мається на увазі всіма командирами, командувачами", - сказав Драпатий в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна".

На його думку, від умілого командування залежить успіх особового складу. Над цим наразі працюють у Сухопутних військах. "Я впевнений, що те, що було озвучено, буде з часом спростовано", - додав він.

Проблеми у 155-ій ОМБр "Анна Київська"

155-та окрема механізована бригада імені Анни Київської була сформована минулого року. З'єднання мало складатися з 4500 солдатів, причому Франція тренувала приблизно половину з них і постачала обладнання.

Напередодні український військовий оглядач Юрій Бутусов у своїх соцмережах заявив, що 1700 солдатів самовільно залишили бригаду ще до початку боїв, і що 50 військових нібито втекли під час навчання у Франції. Журналіст заявив про масштабні проблеми при комплектуванні та забезпеченні цієї бригади.

"Один з відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій", - писав Бутусов.

ДБР України проводить розслідування і відкрило кримінальне провадження за фактом дезертирства та "перевищення службових повноважень" у 155 ОМБр.